Le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer une économie dynamique

Le gouvernement vietnamien a toujours été ouvert et favorable aux investissements et a mis en œuvre de nombreuses réformes pour s'intégrer au commerce mondial, a déclaré Jens Ruebbert. De plus, une population jeune et dynamique constitue un atout supplémentaire. Toutefois, certains défis persistent, notamment en matière de capacité administrative à appliquer et maintenir les réformes, ainsi que des infrastructures logistiques encore perfectibles.

Parmi les secteurs les plus prometteurs, le commerce bénéficie d'un cadre favorable avec l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA). D'autres domaines porteurs incluent les énergies vertes, la haute technologie et industrie 4.0, les technologies médicales et biotechnologies, ainsi que les transports.

Concernant le rôle du Conseil d'affaires UE-ASEAN, Jens Ruebbert a mis en avant les missions organisées annuellement, qui permettent aux entreprises européennes de rencontrer directement les agences gouvernementales vietnamiennes. L'année dernière, plus de 120 délégués de plus de 50 entreprises ont participé à ces échanges.

Il a également cité trois initiatives majeures qui créeront des changements significatifs dans la coopération économique entre les parties. Le premier concerne les excellentes perspectives économiques du Vietnam, avec un objectif ambitieux de croissance du PIB de 8% en 2025. Le deuxième concerne la restructuration de la gouvernance la plus importante depuis le Renouveau, finalisée par l'Assemblée nationale en février dernier, et enfin, la résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, identifiant la science, la technologie et l'innovation comme la force motrice du développement économique futur du Vietnam.

Au fil des ans, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses réformes fiscales et douanières majeures pour améliorer l'environnement des affaires, attirer les investissements étrangers et s'intégrer plus profondément à l'économie mondiale. Ces réformes sont particulièrement importantes pour les entreprises européennes opérant au Vietnam. Les réformes fiscales et douanières vietnamiennes visent actuellement à simplifier les procédures, à accroître la transparence et à s'aligner sur les normes internationales. Parmi les principales réformes figurent la simplification des procédures douanières, notamment la réduction des délais et de la complexité des procédures, la mise en place de guichets uniques nationaux et ASEAN, l'aide aux entreprises pour la soumission électronique des documents et la simplification des procédures.

Parallèlement, le Vietnam modernise sa gestion fiscale en mettant en place des factures électroniques et des systèmes de déclaration et de paiement d'impôts électroniques, allégeant ainsi la charge administrative des entreprises. Comme il s'y est engagé dans des accords de libre-échange tels que l'EVFTA, le Vietnam a réduit les droits de douane sur de nombreux produits, au bénéfice des entreprises européennes.

Ces réformes a eu un impact positif sur l'environnement des affaires vietnamien. Ainsi, la simplification des procédures douanières et des systèmes électroniques contribue à réduire les coûts et les délais de transaction, en particulier pour les entreprises qui dépendent de chaînes d'approvisionnement rapides.

La baisse des droits de douane et la simplification des procédures font du Vietnam une destination attractive pour les entreprises européennes souhaitant développer leur production ou investir, renforçant ainsi leur compétitivité.

Selon Jens Ruebbert, les entreprises européennes ont salué ces réformes au Vietnam, car elles ont apporté de nombreux avantages, notamment la facilitation des échanges et l'augmentation du volume des échanges entre le Vietnam et l'UE ; la réduction des coûts de transaction grâce à la déclaration et aux paiements électroniques ; et l'amélioration de la prévisibilité des activités, essentielle à la planification et aux investissements à long terme.

Toutefois, des défis subsistent, notamment la mise en œuvre parfois incohérente des réformes en raison des différences de capacités administratives au niveau local, et des améliorations sont encore nécessaires pour moderniser les infrastructures logistiques.

