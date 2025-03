Un mois pour célébrer l’énergie et l’audace de la jeunesse

>> Les jeunes, fer de lance du développement national

>> Engagement solidaire : la jeunesse prend les devants

>> Réduire la fracture numérique : promouvoir l'ardeur juvénile

Dans ce cas précis, des centaines de jeunes avaient participé à divers projets, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des habitants de la campagne. Ils avaient installé huit systèmes d’éclairage de routes de campagne, réparé plus de 16 km de chemins vicinaux et planté plus de 7.000 arbres.

Depuis le début de ce mois de mars, beaucoup d’autres actions se mettent en place et les jeunes sont de plus en plus nombreux à additionner leurs forces au service du développement. Ainsi, en écho au mouvement d’émulation “S’unir pour éradiquer l’habitat précaire et délabré en 2025”, initié par le Premier ministre Pham Minh Chinh, les organisations de la jeunesse de nombreuses provinces ont déployé des équipes de bénévoles tout en mobilisant des ressources pour rénover des habitations en faveur des plus démunis.

Ce type d’actions a pris de l’ampleur chez les jeunes de la province septentrionale de Thái Binh qui s’engagent, avec les autorités locales, les organisations sociopolitiques et la population, à éliminer les logements précaires. Ils espèrent la construction de 100 maisons dites de solidarité pour 2025. Ce qui est remarquable, c’est que ces jeunes sont parfaitement organisés et se répartissent les rôles, certains se concentrant sur la collecte de matériaux de construction, d’autres participant directement aux travaux.

Toujours dans le Nord, la jeunesse de Hà Giang se spécialise dans le soutien culturel ou sociétal avec par exemple 50 cadeaux offerts à des élèves en difficulté, de l’assistance à différentes communautés et des débats sur des questions importantes comme la transformation numérique.

À Hung Yên, on observe un Mois de la jeunesse multidirectionnel avec à la fois la participation à la construction de centres urbains civilisés, des actions pour la protection de l’environnement, mais aussi l’appui aux élèves méritants nécessiteux et des dons de sang pour les populations vulnérables.

Au Centre, dans la province de Quang Binh, plus de 500 jeunes aident les familles défavorisées à reconstruire une centaine de maisons.

Enfin, revenons plus au Sud avec le programme “Mois de mars en régions frontalières”, au poste-frontière de My Quy Tây, district de Duc Huê, province de Long An. Ce dernier se développera selon trois axes : sensibilisation des jeunes à l’histoire et au patriotisme, hommages aux vétérans et garde-frontières, et actions sociales pour le développement des localités frontalières.

Ce Mois de la jeunesse insuffle indéniablement un élan d’enthousiasme aux mouvements d’émulation patriotique et accélère les contributions concrètes des jeunes au développement du pays.

Bravo les jeunes, vous êtes des héros du quotidien !

Hervé Fayet/CVN