Le Vietnam reste l’un des marchés immobiliers les plus attractifs d’Asie

>> L'immobilier voit des opportunités de croissance

>> Le marché immobilier vietnamien, une destination attractive de la région

Photo : VNA/CVN

Les investissements directs étrangers mis en œuvre ont atteint 25,4 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 9,4% sur un an. D’importants investissements en infrastructures ont accéléré l’expansion des pôles immobiliers à travers le pays.

"Alors que l’économie vietnamienne poursuit sa croissance malgré les fluctuations du marché, nous constatons une amélioration du paysage de l’investissement, une classe moyenne en plein essor et une base d’investisseurs de plus en plus sophistiquée", a déclaré Trang Lê, directrice nationale de JLL Vietnam.

"Ces facteurs renforcent la position du Vietnam comme marché immobilier attractif en Asie du Sud-Est", a-t-elle ajouté.

Alors que le paysage immobilier vietnamien entre dans une nouvelle phase de développement économique, JLL anticipe des opportunités d’investissement positives pour 2025, citant l’augmentation des flux de transactions, la solidité des fondamentaux et les améliorations réglementaires en cours comme principaux moteurs de croissance.

"Le marché immobilier du Vietnam montre des signes clairs de renforcement et nous prévoyons une augmentation significative de l’activité d’investissement à l’horizon 2025", a déclaré Michael Glancy, directeur général de JLL Thaïlande, Indonésie, Philippines et Vietnam.

Atouts fondamentaux du Vietnam

La baisse des coûts d’emprunt et le regain de confiance notable des investisseurs sont les principaux moteurs de cette tendance positive. Les atouts fondamentaux du Vietnam - sa main-d’œuvre jeune et dynamique, ses infrastructures en développement et ses politiques favorables aux investisseurs - continuent d’en faire une destination attractive pour l’investissement immobilier dans de nombreux secteurs. Avec l’amélioration continue des conditions de marché, nous prévoyons une forte augmentation des transactions et des projets de développement, renforçant ainsi la position du Vietnam comme marché de premier choix pour les opportunités immobilières en Asie du Sud-Est.

Dans son analyse, JLL anticipe les tendances dans des segments spécifiques.

Le marché locatif de bureaux au Vietnam a notamment fait preuve d’une activité résiliente, avec une absorption nette dépassant 43.000 m2 en 2024, témoignant d’un rebond constant de la demande des entreprises. L’importance croissante accordée au développement durable et au bien-être façonne les préférences des locataires, les immeubles de bureaux certifiés écologiques connaissant un intérêt accru pour la location.

Will Tran, responsable du conseil en location de bureaux chez JLL Vietnam, a observé : "Les occupants contemporains se tournent de plus en plus vers des espaces de travail de pointe et de haut niveau, qui non seulement stimulent la productivité, mais favorisent également le développement durable. Cette évolution des priorités alimente une hausse de la demande pour des environnements de bureaux haut de gamme".

Cette tendance est particulièrement marquée dans le quartier central des affaires de Hô Chi Minh-Ville, où les bureaux de catégorie A et A+ ont enregistré une hausse de 1,3% des loyers demandés en glissement annuel.

Le marché logistique et industriel évolue rapidement

Après une offre historiquement basse en 2024, le secteur résidentiel vietnamien devrait connaître un regain d’intérêt, stimulé par de nouvelles modifications réglementaires améliorant la transparence et les processus d’approbation des projets. Les promoteurs et les investisseurs se sont traditionnellement concentrés sur Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et, de plus en plus, sur les zones satellites, où la demande devrait reprendre.

JLL a également mis l’accent sur le secteur industriel, affirmant que le Vietnam est un choix de premier ordre pour l’industrie manufacturière en Asie du Sud-Est, grâce à sa position stratégique et à sa stratégie Chine+1. Le pays bénéficie de l’évolution de la réglementation, des mutations mondiales et d’un développement important des infrastructures, attirant ainsi des investissements dans les secteurs industriel et logistique.

"Le marché logistique et industriel du Vietnam évolue rapidement, avec un volume record d’IDE réalisés de 25,4 milliards de dollars en 2024. L’industrie manufacturière et l’immobilier sont les principaux bénéficiaires d’IDE", a déclaré Vân Nguyên, responsable des transactions pour le nord du Vietnam.

"Le secteur se développe au-delà des pôles traditionnels, porté par l’amélioration des infrastructures et une transition vers des développements de haute technologie et respectueux de l’environnement, reflétant l’importance croissante du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale", a-t-elle ajouté.

VNA/CVN