Le Vietnam affirme son soutien indéfectible aux efforts de réforme du Laos

Selon le diplomate, au cours des sept dernières décennies, le PPRL a continuellement étudié et développé des politiques adaptées aux spécificités historiques et socio-économiques du pays. Notamment, depuis 1986, le Parti a analysé attentivement les réalités du pays, s'est inspiré de l'expérience internationale et a formulé des politiques judicieuses pour faire progresser le socialisme. Le Vietnam a également œuvré au renforcement du système démocratique populaire, à la construction d'une économie indépendante et autonome, et à la mobilisation de l'unité nationale pour protéger, développer et consolider son nouveau système politique.

Le diplomate a salué ces réalisations remarquables, qui ont largement contribué au développement et à la prospérité du pays. Il a souligné que ces réalisations profitent non seulement au Laos, mais constituent également une source d'encouragement pour le Vietnam dans ses propres efforts de développement national, de modernisation et de développement.

Il s'est dit convaincu que le Laos poursuivra ses réformes, en mettant en œuvre avec succès la résolution du XIe Congrès national du Parti et en préparant le prochain Congrès début 2026, conformément à sa vision d'une nation pacifique, indépendante, démocratique, unifiée et prospère sur la voie du socialisme.

Nguyên Minh Tâm a également déclaré que les relations profondes et exceptionnelles entre le Vietnam et le Laos, fondées par le président Hô Chi Minh et les présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, et nourries par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays, se sont développées de manière solide et efficace dans tous les secteurs.

Ces liens continuent d'apporter des avantages tangibles aux deux nations et jouent un rôle crucial dans la paix, la stabilité, la coopération et le développement régionaux et mondiaux, a souligné le diplomate vietnamien.

VNA/CVN