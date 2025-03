Le marché immobilier vietnamien, une destination attractive de la région

Le marché immobilier vietnamien connaît des signes de reprise marquant un retour à l'investissement et une augmentation des transactions dans des segments clés cette année, selon les prévisions de Michael Glancy, directeur général de la division des marchés de la Thaïlande, de l'Indonésie, des Philippines et du Vietnam de JLL - une société opérant dans le secteur immobilier basée à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Grâce à plusieurs facteurs de soutien, tels qu’une confiance accrue des investisseurs, des coûts d’emprunt plus faibles et une demande croissante, le marché immobilier vietnamien devient une destination attrayante en Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.

Selon un rapport "Perspectives du marché immobilier 2025" de JLL, le Vietnam continue de maintenir sa position comme l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie. Le développement de grands projets d’infrastructures entraîne une demande immobilière accrue dans de nombreuses régions du pays.

Trang Lê, directrice générale de JLL Vietnam, a déclaré qu'avec l'amélioration de l'environnement d'investissement, une classe moyenne croissante et des investisseurs de plus en plus professionnels, le Vietnam dispose des bons éléments pour s'établir comme un marché immobilier attractif en Asie du Sud-Est.

De son côté, Will Trân, directeur de la consultation en location de bureaux chez JLL Vietnam, a noté que cette tendance stimule non seulement la demande de bureaux haut de gamme, mais augmente également la compétitivité des immeubles de bureaux sur le marché.

Le centre-ville de la mégapole du Sud a connu une nette transformation alors que le prix de location des espaces de bureaux de catégorie A et A+ a connu une hausse de 1,3% par rapport à la même période l'année dernière, malgré une nouvelle offre atteignant un niveau record en seulement six mois.

Pour le marché du logement, après avoir atteint un creux en 2024, les experts immobiliers prévoient que l'offre de logements au Vietnam se redressera fortement grâce aux ajustements politiques qui augmentent la transparence et accélèrent les approbations de projets. Les experts suggèrent que la demande de projets résidentiels dans les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville va augmenter, avec une concentration sur les zones périphériques, où la demande de logements augmente rapidement.

Bach Ta, directeur de la division actions de JLL Vietnam, a noté que le marché immobilier entre dans un cycle de développement durable grâce à une combinaison d'urbanisation, d'une classe moyenne croissante et de réformes politiques. Par conséquent, JLL s'attend à ce que les transactions soient plus dynamiques dans les projets de logements bien planifiés, en particulier dans les segments moyen et haut de gamme, a-t-il.

VNA/CVN