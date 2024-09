Le président de l’AN Trân Thanh Mân termine avec succès sa visite officielle en Russie

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, est arrivé mercredi matin 11 septembre à l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle en Russie et sa coprésidence de la troisième session de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam - Russie.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Trân Thanh Mân, à la tête d’une délégation parlementaire de haut rang, est arrivé jeudi matin à l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle en Russie et sa coprésidence de la troisième session de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam - Russie, à l'invitation du président de la Douma d'État de Russie Viatcheslav Victorovitch Volodine et de la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko.

Trân Thanh Mân a eu une entrevue avec le président de Russie Vladimir Poutine ; s'est entretenu avec le président de la Douma d'État de Russie Viatcheslav Victorovitch Volodine et la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko.

Lors des rencontres, les dirigeants russes se sont déclarés convaincus que sur la base de cette visite, des activités de contact de haut niveau entre les deux organes législatifs des deux pays auraient lieu plus fréquemment, créant une base solide et apportant une contribution positive au développement du partenariat stratégique intégral Russie - Vietnam.

À cette occasion, Trân Thanh Mân et Valentina Ivanovna Matvienko ont signé un accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie et assisté à la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre la province vietnamienne de Bà Ria - Vung Tàu et la province russe de Rostov.

Trân Thanh Mân et Viatcheslav Victorovitch Volodine ont présidé la troisième session de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam - Russie. Une déclaration commune sur cette session a été publiée.

En Russie, le dirigeant vietnamien a reçu le président du Parti communiste de Russie, Gennady Ziouganov et le président du Parti “Une Russie Juste - Patriotes - Pour la Vérité”, Sergueï Mironov et des représentants de l'Association d'amitié Russie-Vietnam et de l'Association des anciens combattants russes ayant combattu au Vietnam. Il a aussi rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Russie.

Il a également reçu des représentants de certaines grandes sociétés russes comme Gazprom, Novatek ; le gouverneur de l'oblast de Rostov ; des représentants de l'Association des entreprises vietnamiennes en Russie.

La visite en Russie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân continue de consolider et d'améliorer la compréhension mutuelle et la confiance politique entre les deux pays et d’approfondir davantage les relations entre les deux organes législatifs, - un canal de coopération important dans les relations extérieures stratégiques Vietnam-Russie.

