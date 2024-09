Les Vietnamiens en Russie collectent des fonds pour les victimes du typhon Yagi

La communauté vietnamienne en Russie a collecté plus de 2 milliards de dôngs (81.433 USD), en une semaine après le lancement d’une campagne de dons, pour venir en aide aux personnes touchées par le typhon Yagi et les inondations qui ont suivi dans le Nord du Vietnam.

>> Près de 40 milliards de dôngs de Petrovietnam en faveur des victimes du super typhon Yagi

>> Le Vietnam tient en haute estime le soutien de la communauté internationale et de la diaspora pour les sinistrés du typhon Yagi

La communauté vietnamienne en Russie a remis 1,5 milliard de dôngs au Front de la Patrie du Vietnam (FPV) le 19 septembre. Plus tôt, de nombreuses associations locales avaient envoyé des dons au FPV, comme la communauté vietnamienne de la ville d’Oufa avec 300 millions de dôngs et celles travaillant dans les centres commerciaux Teplyi Stan, Food City et KM41 à Moscou, avec 47,2 millions de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers jours, la communauté vietnamienne en Russie a activement mobilisé des fonds pour les envoyer au Vietnam le plus rapidement possible afin de les distribuer aux personnes des zones touchées par les inondations dans l’espoir qu’elles stabiliseront bientôt leur vie.

Les activités de collecte de fonds pour aider les compatriotes du pays sont depuis de nombreuses années une bonne tradition de la communauté vietnamienne en Russie.

Bien que vivant éloignés du pays natal, ils ont toujours le regard tourné vers leurs origines et apportent des contributions positives à la Patrie, comme le soutien aux victimes de catastrophes naturelles, le don de véhicules spécialisés pour les opérations de sauvetage du ministère de la Défense et la contribution financière pour acheter des médicaments pour les hôpitaux au Vietnam pendant la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19.

VNA/CVN