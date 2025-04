Vietnam - Russie : entretien entre chefs de la diplomatie

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam considère la Russie comme l’un de ses partenaires stratégiques, prioritaires et dignes de confiance les plus importants dans sa politique extérieure. Sergueï Lavrov a, de son côté, souligné que le Vietnam est un partenaire prioritaire de la Russie dans la région Asie-Pacifique.

Les deux parties se sont félicitées du développement dynamique du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie dans tous les domaines.

Elles ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, d’élargir et d’approfondir la coopération dans des secteurs tels que l’énergie (notamment les énergies vertes et renouvelables), les infrastructures de transport, la logistique, les sciences et les technologies, l’agriculture...

Commerce et investissement

Elles ont également souligné l’importance de tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, en mettant en œuvre efficacement les projets clés et en développant de nouveaux projets, dans le but de faire du commerce et de l’investissement un pilier principal des relations bilatérales.

Bùi Thanh Son a proposé à la Russie de continuer à faciliter la vie, les études et le travail de la communauté vietnamienne sur son sol, ainsi que d’envisager l’exemption de visa pour les citoyens vietnamiens titulaires d’un passeport ordinaire, afin de promouvoir le tourisme.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, les deux parties ont également échangé sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun. Elles ont convenu de renforcer leur coordination au sein des organisations et forums importants tels que les Nations unies, l’ASEAN, le groupe BRICS, et dans la réponse aux défis de sécurité non traditionnels. Les deux chefs de la diplomatie ont été unanimes sur l’importance du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la coopération régionales.

Plus tôt dans la journée, Bùi Thanh Son a déposé des fleurs devant la statue du Président Hô Chi Minh à Moscou, rendu hommage à la Tombe du Soldat inconnu, et rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Russie.

VNA/CVN