Le SG du Parti préside la 13e réunion de la Commission militaire centrale

Dans la matinée du 2 avril, à Hanoï, la Commission militaire centrale a tenu sa 13 e réunion du mandat 2020-2025, dans le but d’évaluer et donner des avis sur le projet de l’organisation d’une armée "d'élite, compacte et forte", répondant aux exigences de la mission dans la nouvelle situation.

>> Les résultats du contrôle de la Commission militaire centrale avalisés

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

La réunion s’est tenue sous la présidence du secrétaire général (SG) du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm, et avec la participation du président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre de la Défense et secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, Phan Van Giang.

Après avoir écouté le rapport de la permanence de la Commission militaire centrale sur le contenu du projet de l’organisation d’une armée "d'élite, compacte et forte", répondant aux exigences de la mission dans la nouvelle situation, le leader du PCV Tô Lâm a indiqué que le projet doit être cohérent avec d’autres stratégies et politiques militaires et de défense du pays.

Selon Tô Lâm, il est nécessaire de maintenir le principe selon lequel l’Armée populaire du Vietnam doit être placée sous la direction absolue, directe et intégrale du PCV, d’héritier des points de vue et l’organisation de l’Armée populaire du Vietnam définie dans des précédentes résolutions et conclusions du Parti.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

L’armée doit être véritablement la force principale pour protéger fermement la Patrie, a souligné le secrétaire général du Parti.

Le dirigeant a ordonné de poursuivre la restructuration des organisations militaires locales et des gardes-frontières conformément aux politiques du Parti et de l’État et de construire une organisation militaire locale et une garde-frontière provinciale véritablement révolutionnaire, disciplinée, d’élite, moderne, dotée d’une structure organisationnelle raisonnable, adaptée aux exigences de la tâche de protection de la Patrie dans la nouvelle situation.

L’armée locale et les garde-frontières doivent être la force principale dans la construction de la posture de défense et de sécurité nationales de tout le peuple, protégeant fermement la Patrie socialiste vietnamienne, a conclu le leader du PCV.

VNA/CVN