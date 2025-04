Le président de l'Assemblée nationale au Forum d’affaires Vietnam - Arménie

L’événement a réuni des autorités et une soixantaine d’entreprises des deux pays, opérant dans divers secteurs tels que l’énergie, les ressources minérales, les télécommunications, le textile, les transports…

Photo : VNA/CVN

Lors de son discours d’ouverture, le vice-président de l’Assemblée nationale d’Arménie, Hakob Arshakyan, a souligné la progression constante des échanges commerciaux entre les deux pays ces dernières années. Toutefois, selon lui, le potentiel de coopération reste immense et mérite d’être exploité plus vigoureusement, notamment dans les domaines de l’alimentation, de l’éducation, des sciences et technologies, et des hautes technologies.

Le forum constitue, selon lui, une occasion précieuse pour les entreprises des deux pays d’échanger et de proposer des solutions visant à renforcer une coopération économique substantielle et efficace.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, a affirmé que cette visite de la délégation vietnamienne ne vise pas uniquement à consolider les relations politiques et parlementaires, mais aussi à ouvrir de nouvelles perspectives en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement.

Il a rappelé que le Vietnam est une destination d’investissement sûre et attrayante, choisie par de nombreux investisseurs étrangers comme centre de production stratégique connecté aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il a encouragé les entreprises des deux pays à coopérer dans des domaines tels que le développement de logiciels, l’intelligence artificielle (IA), les technologies pour l’éducation et la santé, la gestion urbaine intelligente, l’agriculture et la transformation agroalimentaire.

Énergies renouvelables

Il a également proposé d’explorer conjointement des projets dans les énergies renouvelables comme le solaire, l’éolien et l’hydroélectricité à petite échelle, en combinant les technologies avancées de l’Arménie et les ressources naturelles abondantes du Vietnam.

Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale a exprimé la volonté du Vietnam de jouer un rôle de passerelle pour aider l’Arménie à renforcer ses relations avec l’ASEAN, tout en espérant que l’Arménie fera de même pour faciliter les liens du Vietnam avec l’espace économique eurasiatique.

Il a invité les deux gouvernements à poursuivre leurs efforts pour améliorer le climat des affaires, favoriser les liens des entreprises, leur partage d’informations et la mise en œuvre de projets d’investissement efficaces, afin de conquérir ensemble les marchés régionaux prometteurs de l’ASEAN et de l’Asie centrale.

En conclusion du forum, le vice-Premier ministre vietnamien, Trân Hông Hà a invité les entreprises des deux pays à exploiter pleinement l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, dont l’Arménie est membre, afin d’accroître davantage le commerce bilatéral.

Le même jour, le président Trân Thanh Mân, son épouse et la délégation parlementaire vietnamienne ont visité le Musée d’Histoire de l’Arménie.

VNA/CVN