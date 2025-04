Le président de l'Assemblée nationale entame une visite officielle en Arménie

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le voyage du chef de l'organe législatif du Vietnam est effectué à l’invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) arménienne Alen Simonyan.

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, et sa suite ont été accueillis à l'aéroport de Zvartnots par le vice-président de l’AN arménienne Hakob Arshakyan, et l'ambassadeur de l’Arménie au Vietnam Suren Baghdasaryan et d’autres.

Plus de trente ans après l'établissement officiel de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et l'Arménie ont obtenu des réalisations majeures dans la construction nationale, le développement socio-économique et l'intégration approfondie au monde. Les relations bilatérales ne cessent de se renforcer, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

L'Arménie considère le Vietnam comme un partenaire stratégique en Asie du Sud-Est, et les relations bilatérales n'ont cessé de se consolider au fil des ans, grâce à des échanges et des rencontres au plus haut niveau.

La première réunion du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, tenue à Hanoï en mars 2017, a jeté les bases d'une collaboration fructueuse. Les deux nations se préparent activement à la deuxième réunion, qui se tiendra en Arménie.

Sur le plan multilatéral, les deux pays maintiennent des échanges étroits et efficaces, se soutenant mutuellement dans divers forums et cadres multilatéraux, notamment l'ONU et la Francophonie.

Les relations entre les Assemblées nationales des deux pays se sont intensifiées depuis la visite du président de l'AN arménienne, Alen Simonyan, au Vietnam en novembre 2024. L'AN vietnamienne se concentre sur la création du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam - Arménie afin de renforcer davantage les relations d'amitié entre les parlementaires des deux pays.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le Vietnam a signé un accord de libre-échange (ALE) avec l'Union économique eurasiatique (UEEA), comprenant la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Arménie, le 29 mai 2015 au Kazakhstan. Sur la base de cet accord, entré en vigueur le 5 octobre 2016, les relations économiques et commerciales bilatérales ont connu des développements positifs. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a considérablement augmenté, passant de 1,5 million de dollars en 2019 à 342 millions en 2023, puis à près de 500 millions en 2024.

L'Arménie a quelques projets d'investissements directs au Vietnam, tels que la construction d'une usine de fabrication de composants électroniques (Sarl CCI Vietnam), avec un investissement de 12,9 millions de dollars dans la zone industrielle de Chu Lai, à Quang Nam, ainsi qu'un projet de recherche d'une valeur de 10.000 dollars à Hô Chi Minh-Ville.

Selon l’agenda, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, aura des entretiens et des entrevues avec les plus hauts dirigeants de l'Arménie, une rencontre avec le chef du groupe d'amitié parlementaire Arménie - Vietnam. Il participera au Forum d’affaires Arménie - Vietnam et visitera des établissements culturels et économiques locaux...

La visite officielle en République d'Arménie du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, confirme la politique constante du Vietnam qui consiste à toujours attacher de l'importance et à vouloir renforcer ses relations avec les pays amis traditionnels, dont l'Arménie, rechercher des opportunités de promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’éducation, de la formation, de la culture, etc.

VNA/CVN