Le ministre vietnamien de la Police rencontre ses homologues britannique et français à Londres

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, s'est entretenu le 31 mars, en marge du Sommet sur la sécurité des frontières à Londres (Royaume-Uni), avec les ministres de l'Intérieur britannique et français et a rencontré des dirigeants des forces de l’ordre de plusieurs pays.

Lors de l’entretien avec la ministre britannique de l'Intérieur, Yvette Cooper, les deux parties ont convenu que, ces derniers temps, le ministère vietnamien de la Police et le ministère britannique de l'Intérieur avaient coopéré étroitement sur la gestion de l'immigration, l'enquête sur la traite des êtres humains et les crimes liés à la migration illégale impliquant des citoyens des deux pays.

Elles ont également mis en œuvre efficacement les accords de coopération relatifs à la migration et à la prévention de la traite des êtres humains et ont organisé avec succès trois dialogues sur l'immigration entre le Vietnam et le Royaume-Uni au niveau vice-ministériel.

Les deux parties ont convenu de continuer à accroître les échanges annuels de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre activement les documents de coopération signés, tels que le "Protocole d'accord sur la coopération en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains", le "Protocole d'accord sur le partage d'informations sur l'immigration" et le "Protocole d'accord sur les questions de migration".

À l'issue de l’entretien, Luong Tam Quang et Yvette Cooper ont signé un plan d'action visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains entre les deux ministères.

Coopération Vietnam - France

Lors de l'entretien avec le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, les deux parties ont souligné les résultats positifs de la coopération récente entre le ministère vietnamien de la Police et le ministère français de l'Intérieur. Cette coopération s'est notamment illustrée dans les domaines suivants : prévention et contrôle de la criminalité, prévention des entrées et sorties illégales, lutte contre les incendies et sauvetage, renforcement des capacités de maintien de la paix des policiers vietnamiens. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés, portant sur l'accueil des résidents illégaux, la coopération en matière de prévention et de lutte contre l'immigration illégale, la coopération en matière de maintien de l'ordre et de sécurité sociale et un accord d'extradition. Ces accords établissent une base juridique solide pour la coopération entre les forces de l'ordre des deux pays.

Les deux parties ont convenu d'accélérer les procédures nécessaires à la finalisation des projets de "Protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'immigration" et de "Protocole d'accord gouvernemental sur l'accueil des résidents illégaux". Elles ont également exprimé leur volonté de soutenir la formation et le renforcement des capacités des agents du ministère de la Sécurité publique en vue de leur participation à la force de police de maintien de la paix des Nations unies, ainsi que l'apprentissage de la langue française.

En marge de sa participation au Sommet sur la sécurité des frontières à Londres, le ministre Luong Tam Quang a rencontré le directeur de l'Agence de protection des frontières du Royaume-Uni, ainsi que des responsables des forces de l'ordre d'Espagne, d'Irlande et d'autres pays.

Auparavant, Luong Tam Quang s'était rendu à l'ambassade et dans les agences de représentation vietnamiennes au Royaume-Uni.

