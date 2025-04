Le Roi et la Reine des Belges en visite à Hai Phong

Dans l’après-midi du 2 avril, dans le cadre de leur visite d’État au Vietnam, le Roi et la Reine des Belges et la délégation les accompagnant ont effectué une visite de travail dans la ville portuaire de Hai Phong.

Photo : Hoàng Ngoc/VNA/CVN

Nguyên Van Tùng, président du Comité populaire municipal, a exprimé l’honneur immense d’accueillir le Roi, la Reine et la délégation royale.

Selon lui, la société par actions de la zone industrielle de Dinh Vu représente le premier et le plus important projet de coopération entre un consortium d’entreprises belges et Hai Phong.

Ce projet a contribué de manière significative au développement des infrastructures industrielles et à l’attractivité de la ville en matière d’investissements. Il est considéré comme un symbole de la coopération réussie entre la Belgique et le Vietnam en général, et avec Hai Phong en particulier.

Photo : Hoàng Ngoc/VNA/CVN

Nguyên Van Tùng a exprimé le souhait que le Roi et la Reine continuent à soutenir le développement des relations entre Hai Phong, le Vietnam et la Belgique. Il a déclaré espérer que les entreprises belges poursuivraient leurs efforts d’étude et d’investissement, tout en renforçant les liens et en présentant à Hai Phong des investisseurs belges potentiels, notamment dans des domaines prioritaires comme le développement durable et la logistique.

Tapis rouge aux investisseurs belges

Il a affirmé que la ville s’engage à créer les meilleures conditions pour accueillir les investisseurs désireux de venir explorer le climat d’affaires, de commerce, de tourisme et de coopération.

Le Roi a affirmé que cette visite à Hai Phong reflète les relations solides et empreintes de fierté entre le Royaume de Belgique et la ville. Il a également souligné qu’après cette visite, il poursuivrait les efforts visant à promouvoir une coopération encore plus fructueuse entre la Belgique et Hai Phong.

À cette occasion, le Roi et la Reine ont visité Cat Bà, ainsi que l’usine automobile VinFast et le complexe industriel Deep C.

VNA/CVN