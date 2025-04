Le chef du Parti, Tô Lâm, reçoit l'ambassadeur de Russie au Vietnam

Le Vietnam considère la Russie comme l'un des partenaires prioritaires dans sa politique diplomatique et souhaite maintenir de bonnes relations, répondant aux intérêts des deux peuples, et contribuant au maintien de la paix, de la coopération et du développement dans les deux régions et dans le monde, a affirmé Tô Lâm.

Afin d'améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale, notamment en 2025, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, Tô Lâm a proposé que les deux parties continuent d'augmenter l'échange de visites de haut niveau, de coopérer étroitement au sein des forums multilatéraux, de déployer efficacement l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne tout en identifiant de nouvelles orientations, mesures et projets de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la haute technologie, de l'énergie, de l'énergie nucléaire, des sciences fondamentales, de la culture et des arts académiques, a-t-il précisé.

Dans les temps à venir, les deux parties devront également se concentrer et faire des efforts pour mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux, examiner et éliminer complètement les obstacles existants, élargissant ainsi et créant des percées dans la coopération pratique dans les relations entre les deux pays.

Renforcer le partenariat stratégique global

Pour sa part, le diplomate russe s'est engagé à continuer de demander aux organes compétents russes pour qu'ils coopèrent étroitement avec les partenaires vietnamiens afin de renforcer et d'approfondir le partenariat stratégique global.

Selon l'ambassadeur Gennady Bezdetko, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, l'ambassade de Russie à Hanoï organisera de nombreuses activités concrètes, reflétant les relation d'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse entre les deux pays.

VNA/CVN