La visite du président burundais devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec le Vietnam

Dans un échange des opinions avec les correspondants de l'Agence Vietnamienne d’Information en Afrique à la veille de cette visite, qui se tiendra du 3 au 6 avril, l'ambassadrice du Vietnam en Tanzanie et au Burundi, Vu Thanh Huyên, a souligné l'importance de cette visite, qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle a souligné que cette visite reflète la volonté des deux pays d'approfondir leur partenariat dans de multiples secteurs.

L'ambassadrice a rappelé sa récente rencontre avec le président lors de la cérémonie de présentation des lettres de créance, au cours de laquelle le dirigeant a exprimé de grandes attentes quant à sa visite au Vietnam. Il a souligné les similitudes culturelles et idéologiques entre les deux pays et a suggéré de renforcer les échanges économiques, commerciaux et d'investissement.

L'investissement de 200.000 dollars américains par le groupe Viettel dans le secteur des télécommunications burundais en 2014 est un succès marquant de la coopération bilatérale. Sa filiale, Lumitel, est devenue le premier opérateur de télécommunications du pays, contribuant substantiellement au budget national, créant des milliers d'emplois et soutenant des programmes de protection sociale. Les dirigeants burundais ont salué le rôle de Lumitel dans le renforcement des relations entre le Vietnam et le Burundi.

Signalant son intérêt croissant pour un engagement plus profond, le Vietnam a nommé un consul honoraire au Burundi en 2024 afin de renforcer les échanges économiques, touristiques, culturels et interpersonnels.

Se tournant vers l'avenir, l'ambassadrice Vu Thanh Huyên a souligné que l'Afrique de l'Est, y compris le Burundi, était un marché prometteur offrant d'immenses opportunités d'investissement et de commerce.

Avec une forte demande de biens, la région est en phase avec les exportations vietnamiennes, notamment de riz, de textiles, de chaussures, d'électronique et de machines. Parallèlement, le Burundi et l'Afrique de l'Est peuvent constituer des fournisseurs essentiels de matières premières telles que le pétrole brut, les produits agricoles, les minéraux et les métaux précieux.

Le Burundi, dont l'agriculture demeure le pilier de l'économie, poursuit ses efforts de modernisation, tout en dynamisant le secteur minier, notamment dans les domaines de l'or, du nickel et des terres rares, et en améliorant les infrastructures pour attirer les investissements étrangers.

Avec la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Afrique sont en hausse et devraient poursuivre leur croissance.

Sur le plan diplomatique, le Burundi est activement engagé au sein d'organisations mondiales et régionales telles que les Nations unies, l'Union africaine, le Mouvement des non-alignés, la Francophonie et la Communauté de l'Afrique de l'Est.

Dans ce contexte, la visite du président Ndayishimiye devrait servir de catalyseur pour libérer un potentiel de coopération inexploité, a souligné la diplomate Vu Thanh Huyên.

