Le chef du gouvernement reçoit le vice-Premier ministre biélorusse

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la co-présidence par le dirigeant biélorusse de la 16e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Biélorussie sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technique, ainsi que de sa participation à l’exposition “Vietnam EXPO 2025” et à un Forum d’affaires Vietnam – Biélorussie à Hanoï.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que le Vietnam attache une grande importance à l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec la Biélorussie. Il a proposé de renforcer l’échange de délégations, en particulier de haut niveau, et de continuer à coopérer dans les forums multilatéraux. Il a également appelé à promouvoir les échanges économiques et commerciaux bilatéraux, tout en maintenant efficacement le Comité intergouvernemental.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné l’importance de diversifier la coopération dans d’autres domaines tels que la sécurité, la défense, les technologies de l'information, la transformation numérique, les énergies propres, l’industrie, l’agriculture, la culture et l’éducation. Il a mis en avant la nécessité de renforcer les échanges culturels et les liens entre les peuples afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle.

Coopération multiforme

Concernant l’éducation et la formation – un pilier traditionnel de la coopération bilatérale – Pham Minh Chinh a souhaité l’augmentation du nombre de bourses d’études, notamment dans les sciences fondamentales, les arts, et la formation de ressources humaines de haute qualité adaptées aux tendances mondiales. Il a également proposé de renforcer la coopération dans les secteurs de la construction automobile, de la fabrication de machines agricoles et du développement du transport ferroviaire.

Pour sa part, le vice-Premier ministre Anatoly Sivak s’est réjoui d’effectuer sa première visite officielle au Vietnam à ce poste. Il a affirmé que la Biélorussie apprécie le rôle du Vietnam en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique, et souhaite développer la coopération dans divers domaines.

Les deux parties sont convenues de charger les ministères, les localités et les entreprises des deux pays de mettre en œuvre activement les accords conclus lors des récentes rencontres de haut niveau, ainsi que les résultats obtenus lors de la 16e réunion du Comité intergouvernemental, afin de faire progresser davantage la coopération globale Vietnam – Biélorussie.

VNA/CVN