Le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique se rendent à Quang Ninh

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique, accompagnés d'une délégation de haut rang, se sont rendus le 2 avril dans la province de Quang Ninh (Nord). Cette visite souligne l'importance de cette localité en tant que destination privilégiée pour les investisseurs belges et européens.

Impressionné par les réalisations socio-économiques de la province, le Roi Philippe a mis en avant son potentiel et ses opportunités de coopération avec les pays européens en général et la Belgique en particulier. Il s'est engagé à renforcer les liens entre les entreprises belges et Quang Ninh, en particulier dans les secteurs du transport maritime et de la logistique.

Photo : VNA/CVN

Le Roi Philippe a également affirmé sa volonté d'élever la coopération avec le Vietnam, et en particulier avec Quang Ninh, à un niveau supérieur. Il a encouragé la province à créer un environnement propice aux entreprises belges, notamment dans les domaines de la logistique et du développement portuaire.

De son côté, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Vu Dai Thang, a qualifié cette visite de moment clé pour les relations entre Quang Ninh et la Belgique, ouvrant de précieuses opportunités pour renforcer une coopération globale dans les années à venir.

Il a réaffirmé la volonté de la province d'élargir ses partenariats dans divers secteurs stratégiques tels que l'industrie manufacturière, l'automobile, la pharmacie, les infrastructures industrielles et portuaires, les services logistiques, les énergies renouvelables, la transformation numérique, l'agriculture de haute technologie, ainsi que le tourisme et l'éducation.

En 2024, Quang Ninh a attiré près de 2,9 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, se classant parmi les cinq premières provinces du Vietnam.

Le même jour, le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont assisté à l'inauguration du complexe de services DEEP C dans la zone industrielle de Bac Tiên Phong, chef-lieu de Quang Yên.

VNA/CVN