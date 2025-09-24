Vietnam - Royaume-Uni : un partenariat économique tourné vers la croissance verte

Hô Chi Minh-Ville a accueilli le 24 septembre une conférence sur le renforcement de la coopération économique entre le Vietnam et le Royaume-Uni organisée par la banque Standard Chartered et l'Agence britannique de crédit à l'exportation (UKEF).

Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné que les relations entre la mégapole du Sud et le Royaume-Uni connaissent un essor remarquable, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'infrastructure. Au premier semestre 2025, les échanges commerciaux entre Hô Chi Minh-Ville et le Royaume-Uni ont dépassé 390 millions de dollars, faisant du Royaume-Uni le 11ᵉ investisseur étranger de la ville avec plus de 1,1 milliard de dollars. Londres soutient activement les projets de la mégapole du Sud, dont la création d'un Centre financier international.

Photo: VNA/CVN

Le dirigeant municipal a appelé l'UKEF et les institutions financières britanniques à accompagner les grands projets de la ville, en particulier dans les transports, la santé, les énergies renouvelables et les technologies de pointe.

Il a encouragé les entreprises britanniques à tirer pleinement parti de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) et à soutenir les sociétés vietnamiennes dans leur adaptation aux exigences de qualité, de responsabilité sociale et environnementale du marché britannique. Hô Chi Minh-Ville souhaite également que la Chambre de commerce britannique au Vietnam continue de jouer un rôle de passerelle entre les communautés d'affaires des deux pays.

Pour sa part, Matt Western, député et envoyé commercial du Royaume-Uni pour le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge et le Laos, a salué la croissance impressionnante du Vietnam, avec un PIB en hausse de 7,5 % au premier semestre 2025, soutenue par les exportations, l'investissement direct étranger et une stratégie d'infrastructure cohérente.

Il a souligné que la transition verte constitue un objectif commun dans la stratégie de développement durable des deux gouvernements et qu'elle sera un pont économique solide et tourné vers l'avenir entre les deux économies.

Le Royaume-Uni, a-t-il ajouté, est fier d'accompagner le Vietnam dans sa stratégie de croissance verte et son objectif de neutralité carbone. Par l'intermédiaire de l'UKEF, Londres est disposé à financer des projets conformes aux critères ESG, notamment dans l'énergie propre, les infrastructures durables et la transformation numérique.

Les représentants de l'UKEF et de Standard Chartered ont présenté leur expertise en matière de financement durable et échangé avec des entreprises vietnamiennes et britanniques sur les perspectives de coopération, confirmant le potentiel d'un partenariat économique renforcé et mutuellement bénéfique.

VNA/CVN