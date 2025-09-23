Le Royaume-Uni accompagne Hô Chi Minh-Ville dans le développement urbain

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement ont signé, le 23 septembre, un protocole d'accord de coopération dans les domaines du développement urbain, de la construction, des infrastructures et des transports.

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Selon le protocole d'accord signé par le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Xuân Cuong, et la consule générale du Royaume-Uni dans la ville, Alex Smith, les deux parties renforceront leur coopération en créant des conditions favorables à une coordination accrue dans les domaines du développement urbain, de la construction, des infrastructures et des transports, à travers la mise en œuvre de projets concrets.

L'accord vise également à renforcer les capacités techniques, de gestion et de mise en œuvre de projets de Hô Chi Minh-Ville, tout en facilitant l'accès des entreprises aux opportunités d'investissement et de coopération dans les secteurs concernés.

Les domaines de coopération spécifiques incluent le développement urbain durable et intelligent, la planification axée sur les transports en commun (TOD), le renforcement des capacités des dirigeants et responsables de Hô Chi Minh-Ville.

Des échanges d'expertise sont prévus sur le développement de technologies avancées, l'attraction des investissements et la mobilisation des ressources pour les projets d'infrastructures majeurs, la formation du personnel et la mise en œuvre de méthodes modernes comme le BIM (Building Information Modeling) pour les projets de transport et de métro.

S'exprimant à la cérémonie, Matt Western, député et envoyé commercial du gouvernement britannique au Vietnam, a souligné que ce protocole d'accord est un fondement pour la coopération future, reflétant l'engagement du Royaume-Uni à soutenir Hô Chi Minh-Ville dans sa transformation en une métropole moderne et inclusive.

De son côté, Bùi Xuân Cuong a exprimé sa fierté des contributions de sa ville aux 50 ans de relations diplomatiques et au partenariat stratégique de 15 ans entre le Vietnam et le Royaume-Uni, espérant que cette collaboration renforcerait encore davantage ces liens.

VNA/CVN