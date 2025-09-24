Promotion des exportations et développement des marchés extérieurs

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 23 septembre 2025, la Directive n°29/CT-TTg relative aux tâches et solutions clés visant à stimuler les exportations et à développer les marchés extérieurs.

Au 15 septembre 2025, le commerce extérieur du Vietnam avait atteint 637,21 milliards de dollars, soit une hausse de 17,2% sur un an. Les exportations représentaient 325,26 milliards de dollars (+15,8%) et les importations 311,95 milliards de dollars (+18,8%), dégageant un excédent commercial de 13,3 milliards de dollars.

Cependant, dans un contexte mondial complexe et imprévisible, marqué par la concurrence stratégique, les conflits, l’instabilité régionale et les mesures fiscales réciproques des États-Unis, les exportations vietnamiennes devraient continuer à faire face à de nombreux défis.

Afin de s’adapter de manière proactive, flexible et efficace à la situation internationale et pour atteindre l’objectif de croissance des exportations de plus de 12% en 2025, contribuant à une croissance économique nationale de 8,3 à 8,5%, le Premier ministre demande aux ministères, agences et autorités locales de concentrer leurs efforts sur les priorités.

Il faut négocier et signer de nouveaux accords de libre-échange, mettre en œuvre de vastes programmes de promotion commerciale ; améliorer la qualité des produits exportés, avec une indication géographique claire ; renforcer la diplomatie économique, élargir les marchés et soutenir les entreprises dans leurs activités d’exportation ; mettre à jour régulièrement les informations en provenance des provinces frontalières afin d’éviter les engorgements aux points de passage ; promouvoir les exportations officielles en lien avec la construction de marques solides, tout en exploitant des marchés de niche pour diversifier les débouchés.

Concrètement, il faut exploiter pleinement les accords de libre-échange (ALE) déjà conclus et accélérer la négociation de nouveaux traités, notamment avec le Mercosur et le Conseil de coopération du Golfe d’ici fin 2025. Des discussions sont également en cours pour un accord commercial réciproque avec les États-Unis. Parallèlement, il faut déployer de vastes programmes de promotion du commerce ciblés sur les marchés stratégiques (États-Unis, UE, Chine, Japon, République de Corée, ASEAN, Inde, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine). Le réseau des bureaux commerciaux et des centres de promotion du Vietnam à l’étranger sera mobilisé pour fournir informations, conseils et mise en relation, ainsi que pour soutenir la valorisation des produits et marques vietnamiennes sur les marchés internationaux.

Le Vietnam entend négocier la reconnaissance mutuelle des normes de sécurité alimentaire afin de faciliter l’accès de ses fruits et légumes phares aux marchés étrangers. Par ailleurs, des guides et documents seront élaborés et diffusés sur les normes techniques, sanitaires et phytosanitaires applicables aux exportations agricoles, forestières et aquatiques vers des marchés clés tels que la Chine, l’UE, les États-Unis, le Japon, la République de Corée, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, avec une attention particulière portée à la qualité des produits exportés.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères est chargé de coordonner avec les agences concernées pour suivre de près l’évolution du commerce et de l’investissement internationaux, promouvoir la diplomatie économique afin d’élargir les marchés et soutenir les entreprises à l’étranger.

Les comités populaires des provinces frontalières sont appelés à mettre régulièrement à jour les informations pour conseiller les agriculteurs, producteurs et entreprises exportatrices de fruits et légumes frais. Les autorités locales doivent aussi simplifier au maximum les procédures administratives liées au commerce extérieur pour garantir fluidité et rapidité.

En parallèle, les associations professionnelles sont invitées à renforcer la diffusion d’informations de marché à leurs membres, à sensibiliser sur les modèles de gestion modernes, l’importance de la diversification des produits.

Les entreprises sont appelées à organiser leur production et leurs activités de manière flexible et efficace, à investir dans les équipements modernes et les technologies innovantes afin d’améliorer la qualité, développer des produits verts conformes aux normes internationales.

