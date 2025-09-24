Vietnam - EAU : un nouvel élan pour le partenariat économique et financier

Dans le cadre de sa visite de travail aux Émirats arabes unis (EAU), le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, a eu le 23 septembre, des entretiens importants avec Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministre de l’Investissement des EAU et directeur général du fonds souverain ADQ, ainsi qu’avec Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Centre financier mondial d’Abou Dhabi (ADGM).

Lors de la rencontre avec le ministre de l’Investissement, Al Suwaidi à Abou Dhabi, le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a salué le rôle et les résultats remarquables obtenus par le ministère de l’Investissement en seulement deux années d’existence, contribuant à faire des EAU une destination d’investissement de premier plan dans la région. Il a souligné que le Vietnam attache une grande importance au renforcement de sa coopération multiforme avec les EAU, son unique partenaire global au Moyen-Orient.

De son côté, le ministre Al Suwaidi a exprimé le souhait d’accélérer la signature d’un Accord de protection des investissements entre les deux pays, afin de créer un cadre juridique stable et favorable pour les entreprises. Les deux parties ont convenu d’organiser prochainement une conférence de promotion de l’investissement au Vietnam, qui permettra d’annoncer des projets de coopération concrets, ainsi que de mettre en place un Conseil d’affaires Vietnam - EAU, destiné à établir un canal de connexion direct et efficace entre les communautés d’affaires des deux pays.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de promouvoir la coopération dans le domaine des énergies vertes, en phase avec les objectifs de développement durable et les tendances mondiales. Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a invité le ministère de l’Investissement des EAU à soutenir le Vietnam dans le processus de construction et de développement d’un Centre financier international (IFC). Le ministre Al Suwaidi a pleinement souscrit à cette proposition et s’est dit prêt à partager l’expérience des EAU et à coopérer étroitement pour concrétiser cette initiative stratégique.

Le même jour, le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh s’est entretenu avec le président de l’ADGM, Ahmed Jasim Al Zaabi. Celui-ci a présenté l’ADGM comme l’un des centres financiers les plus attractifs au monde, fonctionnant selon le modèle de la Common Law britannique – un régime actuellement appliqué uniquement à Singapour, à Hong Kong (Chine) et à Abou Dhabi.

Le vice-Premier ministre a félicité l’ADGM pour ses réussites notables, bien qu’il n’ait été créé qu’en 2015, et a sollicité des recommandations pour le Vietnam dans son projet de développement d’un IFC. Le président Al Zaabi a indiqué que trois piliers garantissent le succès d’un IFC : l’indépendance juridique, des politiques fiables et stables, ainsi que des procédures rapides et un accompagnement efficace pour les investisseurs. Il a souligné que le Vietnam devrait élaborer des politiques capables d’attirer de grands partenaires et investisseurs, se distinguer des autres IFC, répondre aux besoins concrets des investisseurs et assurer une large visibilité internationale à travers la coopération bilatérale et multilatérale.

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a hautement apprécié ces partages et a demandé à l’ADGM de fournir davantage de conseils sur la création de valeurs distinctives et d’avantages compétitifs pour l’IFC du Vietnam. Les deux parties ont convenu de coorganiser un événement de promotion de l’investissement aux EAU au début de 2026, afin de mobiliser les investisseurs internationaux dans des domaines stratégiques pour le Vietnam tels que les infrastructures, l’énergie, l’économie numérique et la transition verte.

À cette occasion, le vice-Premier ministre a assisté à la signature d’un protocole d’accord de coopération entre l’ADGM et les Comités populaires de Hô Chi Minh-Ville et la ville de Dà Nang, visant au développement de centres financiers internationaux.

Dans l’après-midi, le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh s’est rendu à l’ambassade du Vietnam aux EAU, où il a rencontré le personnel diplomatique et salué leurs contributions au renforcement des relations d’amitié et de coopération intégrale entre les deux pays.

Selon son agenda, les 24 et 25 septembre, Nguyên Hoà Binh doit rencontrer le vice-Premier ministre et ministre des Finances des EAU, Maktoum Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, le président du Centre financier international de Dubaï (DIFC), ainsi que le ministre des Affaires du Cabinet, Mohammed Bin Abdullah Al Gergawi. Il aura également des séances de travail avec les dirigeants de plusieurs grands groupes et entreprises émiratis.

Cette visite traduit la volonté des hauts dirigeants vietnamiens d’approfondir le partenariat global avec les EAU et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération concrète, efficace et durable dans les domaines de l’investissement, de la finance et du développement durable.

