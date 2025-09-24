Le Vietnam renforce sa coopération dans l’innovation, l’éducation avec l’Irlande et le Royaume-Uni

Dans le cadre de sa mission européenne du 18 au 21 septembre, Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, a conduit une délégation en visite de travail en République d’Irlande et en Écosse (Royaume-Uni).

Le déplacement visait à concrétiser les acquis de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en Irlande en octobre 2024, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de la recherche, du conseil en politiques publiques, du développement scientifique et technologique, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et du développement durable.

En Irlande, Nguyên Xuân Thang, a eu des entretiens avec John Lahart, président de la Commission des affaires étrangères et du commerce du Parlement irlandais, ainsi qu’avec plusieurs parlementaires ; Colm O’Reardon, secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et des sciences (DFHERIS) ; ainsi qu’avec des dirigeants et experts de nombreuses institutions de recherche et d’éducation de premier plan.

Les interlocuteurs irlandais ont exprimé leur vive admiration pour les réalisations remarquables et les ambitions de développement du Vietnam. Ils ont souligné le potentiel et les compétences de ses ressources humaines, et ont manifesté leur volonté de renforcer la coopération substantielle dans divers domaines, notamment les hautes technologies, l’intelligence artificielle (IA), la gouvernance des données et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Au cours des réunions Nguyên Xuân Thang a mis en avant l’importance de la mise en œuvre des accords de haut niveau et des orientations stratégiques du Vietnam, dont la Résolution sur les sciences et technologies, l’éducation et la formation, ainsi que la sécurité énergétique. Il a également partagé des informations sur la situation socio-économique, en particulier l’objectif de croissance de plus de 8% en 2025.

La délégation a aussi travaillé avec l’Institut de recherche économique et sociale d’Irlande (ESRI), l’Université Trinity Dublin et le Trinity Innovation Center – modèle de R&D et d’innovation de pointe, reliant efficacement formation académique et entreprises, en particulier les grandes sociétés technologiques mondiales telles que IBM, Google, Microsoft et Apple.

Poursuivant sa mission en Écosse (Royaume-Uni), Nguyên Xuân Thang s’est entretenu avec Chris Turney, vice-recteur chargé de la recherche et de l’innovation de l’Université Heriot-Watt ; Yvan Petillot, cofondateur du Centre national de robotique ; ainsi qu’avec plusieurs scientifiques et experts de premier plan dans les domaines des hautes technologies, de l’IA, de la transition énergétique, des énergies renouvelables et de l’éolien offshore.

Ces échanges ont ouvert de nombreuses pistes de coopération, notamment l’application de l’intelligence artificielle dans l’installation et l’exploitation des systèmes éoliens offshore, afin d’accompagner le Vietnam dans son développement énergétique vert et durable.

Dans le cadre de la mission, Nguyên Xuân Thang a également rencontré la communauté des intellectuels et experts vietnamiens en Irlande et en Écosse. Ces derniers ont exprimé leur souhait de contribuer au développement du pays et ont proposé plusieurs recommandations pour renforcer la connexion entre les écosystèmes d’innovation et de hautes technologies du Vietnam et ceux du monde.

Ces contributions sont jugées pratiques et utiles pour la mise en œuvre efficace des grandes orientations du Parti dans la nouvelle étape de développement, en particulier dans les domaines de l’économie verte, de l’économie maritime, des énergies renouvelables et de l’intelligence artificielle.

La mission de la délégation a permis d’approfondir davantage le partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni et de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’Irlande, en particulier dans les secteurs de l’innovation, de l’éducation et de la formation, des hautes technologies et de l’intelligence artificielle. Elle a également ouvert de nouvelles voies de connexion avec la communauté intellectuelle vietnamienne à l’étranger, contribuant ainsi à promouvoir une coopération substantielle, efficace et durable dans les années à venir.

