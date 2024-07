Vietnam - Royaume-Uni : conférence sur la promotion de la coopération dans la transition énergétique

La conférence intitulée "Les technologies futures pour l'objectif d'émissions neutres (Net zéro) en 2050 : opportunités et défis pour le Vietnam et le Royaume-Uni" a eu lieu le 12 juillet sous forme hybrique à l'Imperial College de Londres (ICL) à Londres.

>> Renforcer l’amitié et la coopération entre les peuples du Vietnam et du Royaume-Uni

>> Développement du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni

>> Vietnam - Royaume-Uni : partage d'expériences en matière de maintien de la paix

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par l'ICL et l'Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS), l’événement a attiré la participation d'universitaires, de scientifiques et de chercheurs sur le net zéro du Royaume-Uni et du Vietnam.

Lors de l'événement, de nouvelles technologies visant à faciliter et à promouvoir la transition énergétique propre au Vietnam et au Royaume-Uni ont été présentées. Les experts ont discuté des opportunités, des défis et des solutions dans les deux pays pour atteindre l'objectif net zéro ainsi que du potentiel de coopération bilatérale dans ce domaine. Les intervenants ont partagé de nouvelles technologies, des recherches et des expériences pratiques dans les deux pays dans trois domaines : la décarbonisation industrielle, la production et la conversion d'hydrogène vert, ainsi que la gestion et le stockage des batteries.

Les experts ont abordé des défis et des solutions pour atteindre l'objectif net zéro dans le contexte vietnamien, en se concentrant sur des questions telles que les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, le stockage de l'énergie et la décarbonisation industrielle, les infrastructures, l'économie circulaire, le financement climatique, les modèles économiques et l'impact social, la transition énergétique, des orientations politiques, ainsi que défis en matière de politique, d'investissement et de mobilisation de capitaux dans le processus de transition énergétique au Vietnam, le marché vietnamien du carbone...

Le Professeur agrégé Yên Trân, membre du comité exécutif du VIS et chef du comité d'organisation de l'événement, a déclaré que l'organisation de la conférence était l'un des efforts du VIS pour tirer parti et promouvoir les capacités et les connaissances professionnelles des chercheurs dans les universités au Royaume-Uni pour connecter la communauté des scientifiques des deux pays.

La conférence s'est déroulée dans le contexte où le Vietnam et le Royaume-Uni ont tous deux pris des engagements importants pour relever les défis majeurs du changement climatique et progresser vers un avenir durable. Les deux pays ont rejoint l'accord de Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) dans le but d'atteindre la zéro émission nette d'ici 2050.

VNA/CVN