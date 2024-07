Vietnam et Australie renforcent leur coopération en matière d'égalité des sexes

Photo : VNA/CVN

Le diplomate vietnamien a eu jeudi 11 juillet une séance de travail avec Stephanie Copus Campbell, ambassadrice d'Australie pour l'égalité des sexes, au siège du ministère australien des Affaires étrangères. Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à l'égalité des sexes, sensibilisant de plus en plus la société à cette question et réalisant de nombreux progrès connexes avec la coopération avec des pays, dont l'Australie. Il a salué l'attention croissante des deux pays à la question d’égalité des sexes dans les agendas prioritaires tels que le changement climatique et les domaines de coopération bilatérale.

Il a aussi félicité la candidate australienne, Natasha Stott Despoja, pour sa réélection au Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.

Pour sa part, l'ambassadrice Stephanie Copus Campbell a exprimé sa profonde impression de sa visite au Vietnam en mai avec de nombreux résultats remarquables.

Elle a exprimé sa conviction que le Vietnam continuera à démontrer son rôle et à apporter de nombreuses contributions importantes à la coopération au niveau multinational sur l'égalité des sexes, contribuant ainsi à élever la voix collective sur cette question.

À cette occasion, Pham Hùng Tâm et Stephanie Copus Campbell ont discuté des défis émergents liés à l'égalité des sexes.

VNA/CVN