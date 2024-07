Le marché international de l'aviation rebondit au Vietnam

Le marché de l’aviation international du Vietnam s’est complètement rétabli et a légèrement dépassé les niveaux d’avant le COVID-19, selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Jusqu'à présent, le marché a augmenté de 3% par rapport à 2019. Les compagnies aériennes vietnamiennes détiennent une part de marché de 44% dans le trafic international de passagers, avec un taux moyen d'utilisation des sièges de plus de 77%.

Conformément au programme d'été 2024, 63 transporteurs étrangers et quatre vietnamiens ont entièrement rétabli leurs liaisons internationales comme avant la pandémie. De plus, ils s’efforcent de se développer sur de nouveaux marchés en Asie centrale, en Inde et en Australie.

La République de Corée, avec 5,3 millions de passagers, est restée son marché le plus important au premier semestre, suivie par la Chine avec 2,5 millions de passagers.

Pour 2024, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam s'est fixé comme objectif de transporter 78,3 millions de passagers, dont 43,5 millions d'étrangers, et 1,21 million de tonnes de fret.

VNA/CVN