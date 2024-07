Le Vietnam aide le Laos à construire un centre de désintoxication à Vientiane

L'ouvrage sera le couronnement de la solidarité particulière et de la coopération étroite entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples en général, et entre les forces de police des deux pays en particulier, a déclaré le ministre vietnamien de la Police Luong Tam Quang.

Il contribuera à célébrer le 62e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre 1962-2024), 47e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam - Laos (18 juillet 1977-2024), a-t-il plaidé.

Le centre de désintoxication devra répondre de manière suffisante aux besoins de traitement et de réhabilitation fonctionnelle de 500 toxicomanes, et de conditions de travail de 70 gestionnaires.

Le vice-Premier ministre et ministre lao de la Police, Vilay Lakhamphong, a pour sa part remercié le ministère vietnamien de la Police d’avoir aidé le Laos à construire cet ouvrage.

Il a estimé que ce centre de désintoxication sera un autre symbole de l’amitié Laos - Vietnam, contribuant à la mise en œuvre du programme national visant à résoudre le problème de la drogue au Laos et à aider les forces de sécurité du Laos à accomplir leurs tâches, notamment dans le traitement et le rétablissement des toxicomanes.

