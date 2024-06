Vietnam - Royaume-Uni : partage d'expériences en matière de maintien de la paix

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont lancé mercredi 5 juin à Hanoï un échange d'expertise sur des questions relatives aux violences sexuelles liées aux conflits, à l'exploitation et aux abus sexuels (EAS), à l’intention du personnel de l’Hôpital de campagne N o 6 de niveau 2 et de l'équipe du génie N o 3 du Vietnam.

Dans son discours d'ouverture, le colonel Mac Duc Trong, chef adjoint du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a déclaré que c'était la cinquième fois que son Département et le bureau de l'Attaché de Défense du Royaume-Uni au Vietnam se coordonnaient pour un échange professionnel dans ce domaine.

Se déroulant du 5 au 12 juin, cette activité unique, avec le soutien d'experts britanniques, devra permettre aux participants vietnamiens d'acquérir des connaissances afin qu'ils soient prêts à effectuer les tâches assignées dans leur zone de mission, en garantissant le respect du droit international humanitaire et du droit international sur les droits de l'homme, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le colonel Mac Duc Trong a remercié le Royaume-Uni pour son soutien pratique et précieux au Vietnam, contribuant à consolider et à renforcer la bonne coopération entre les deux ministères de la Défense en général et dans le domaine du maintien de la paix de l'ONU en particulier.

Appréciant l'engagement du Vietnam à participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et à la formation préalable au déploiement des forces, l’Attaché de défense du Royaume-Uni au Vietnam, Tim O'Brien, a déclaré que les forces de maintien de la paix du Vietnam avaient bâti leur prestige auprès des missions internationales et de leurs amis grâce à leur dévouement et leur esprit de travail professionnel.

Selon ses évaluations, les soldats vietnamiens participant aux opérations de maintien de la paix sont bien entraînés et répondent aux normes élevées de l'ONU.

