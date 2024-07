L'artisanat de la vannerie : une fierté de l'ethnie Lự

L’ethnie Lự, dans la province montagneuse de Lai Châu (Nord), tente de préserver l’artisanat de la vannerie depuis des lustres. Ici, les aînés transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes, appelant constamment leurs descendants à conserver l'artisanat traditionnel.

Photo : CTV/CVN

La communauté de l’ethnie Lự, un groupe minoritaire de moins de 10.000 habitants, réside principalement dans la province montagneuse de Lai Châu. Il possède un patrimoine culturel riche et diversifié, marqué par des caractéristiques uniques. Au fil des années, cette province montagneuse du Nord a donné la priorité à la préservation et au développement de son artisanat traditionnel, notamment le tissage du brocart et la vannerie.

Selon Lo Van Kham, résident local de la commune de Ban Hon, dans le district de Tam Duong, province de Lai Châu, la tradition de la vannerie englobe la fabrication de divers articles tissés, un artisanat dont les racines remontent aux temps anciens, lorsque nos ancêtres utilisaient des plantes pour façonner des outils répondant à leurs besoins de production. Aujourd’hui, les habitants locaux restent déterminés à préserver ce patrimoine, en veillant à ce qu’il perdure pour les générations futures.'

Maintenir l’artisanat de la vannerie est non seulement un geste de préservation d’un précieux patrimoine culturel, mais sert également à des fins pratiques dans la vie quotidienne. Paniers, chaises et tables, pièges à poissons et articles ménagers sont tous habilement fabriqués par les habitants Lự.

Le président du Comité populaire de la commune de Ban Hon, dans le district de Tam Duong, province de Lai Châu, Nguyên Van Tuong, a souligné que : ''Nous promouvons activement cet artisanat auprès des jeunes générations à travers des activités villageoises et des concours. À l'avenir, les autorités locales entendent proposer l'ouverture de classes pour les jeunes générations dans le but de préserver l'artisanat traditionnel des Lự.''

En outre, l'artisanat traditionnel du groupe ethnique Lự offre un potentiel pour le développement du tourisme communautaire dans la province de Lai Châu.

VNA/CVN