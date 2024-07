Hô Chi Minh-Ville

Fête nationale française : le partenariat franco-vietnamien et le sport mis en lumière

La Fête nationale française (14 juillet) a été célébrée vendredi 12 juillet à la Résidence française à Hô Chi Minh-Ville, mettant en lumière le partenariat et l’amitié entre le Vietnam et la France, les valeurs françaises ainsi que l’événement sportif le plus important au monde : les J.O. qui se dérouleront bientôt en France.

Valeurs et réalisations françaises à l’honneur

Lors de son discours, Emmanuelle Pavillon-Grosser, consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville a déclaré que pour la célébration de la Fête nationale à l’étranger était toujours une opportunité de célébrer la France, ses réalisations, et également ses valeurs écrites dans sa devise inscrite sur les frontons des bâtiments publics depuis le 14 juillet 1880 : Liberté, Égalité, Fraternité.

“Ce sont ces valeurs et en particulier celles de fraternité que nous mettons en avant aujourd’hui, dans ce contexte international compliqué, notamment par la guerre en Ukraine”, a souligné la diplomate française.

Abordant le partenariat franco-vietnamien, la diplomate française a rappelé l’année écoulée, considérée comme particulièrement riche avec la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam. La consule générale de France a adressé, à cette occasion, ses remerciements aux partenaires français et vietnamiens et aux autorités vietnamiennes de la mégapole du Sud, entrepreneurs et artistes qui ont accompagné et contribué à célébrer ce 50e anniversaire avec de nombreux événements.

Cette année, 2024, est marquée en France par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques et le Sommet de la Francophonie. “C’est effectivement normal que nous mettions plus l’accent sur le sport et la langue française”, a souligné Emmanuelle Pavillon-Grosser. “On aperçoit derrière le Phrygès, conçu à partir du célèbre chapeau phrygien, symbole révolutionnaire de la République et de la liberté, le chapeau que porte notre célèbre Marianne dans les mairies et sur les timbres”, a poursuivi la diplomate française.

Ces Phryges, d’après la consule générale de France, sont les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui commenceront dans quelques jours, le 26 juillet, cent ans après les précédents Jeux d'été organisés à Paris. La cérémonie d'ouverture promet d'être grandiose et sans précédent, puisqu'elle sera organisée sur l'eau, sur la Seine. Les Jeux auront ensuite lieu jusqu'au 11 août pour les Jeux olympiques, puis du 28 août au 8 septembre pour les Jeux paralympiques.

En matière de commerce, la consule générale de France a déclaré que la France et le Vietnam continueront à développer des échanges dans tous les domaines, en particulier dans les secteurs de l’économie et du commerce, de l’éducation, de la recherche scientifique et de la culture. “De nombreux chefs d'entreprise français et vietnamiens sont présents aujourd'hui ainsi que nos amis de Business France et de la Chambre française de commerce et d'industrie au Vietnam”, a-t-elle souligné.

La diplomate française a salué la dynamique et les contributions des projets que mettent en place des entreprises françaises et vietnamiennes. “Grâce à tous ces entrepreneurs français et vietnamiens et à tous leurs employés, nos échanges commerciaux bilatéraux s'élèvent maintenant à plus de 7,6 milliards d'euros, et la France est le 2e plus grand investisseur de l'Union européenne au Vietnam. Je n'ai pas oublié les entreprises françaises à l'étranger qui, ici au Vietnam, sont particulièrement dynamiques. Aujourd'hui, elles totalisent de 4 à 5 milliards d’USD en chiffre d'affaires. En échange, nous espérons recevoir davantage d’investisseurs vietnamiens en France”, a-t-elle précisé.

Coopération solide et fiable

Pour sa part, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, représentant les citoyens de la mégapole du Sud, a adressé ses félicitations de Bonne fête nationale française à la consule générale de France et à la communauté française au Vietnam, soulignant que plus d’un demi-siècle après l’établissement des relations diplomatiques et plus d’une décennie depuis leur élévation au rang de Partenariat stratégique, le Vietnam et la France ont forgé une coopération solide et fiable.

“Cette alliance repose sur des liens étroits dans de multiples domaines, allant de la culture et l’architecture aux échanges entre les deux peuples, en passant par la coopération politique, économique, éducative et décentralisée”, a déclaré M. Hoan.

À ce jour, la France se positionne comme le 5e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne, avec des échanges bilatéraux ayant atteint plus de 4,8 milliards d’USD en 2023. Elle demeure également le principal bailleur européen d’aide publique au développement (APD) en faveur du Vietnam.

“Forte de cette coopération bilatérale florissante, Hô Chi Minh-Ville s’est toujours distinguée comme l’une des localités les plus dynamiques dans le renforcement des liens avec la France”, a-t-il déclaré. “Notre ville considère la France comme un partenaire commercial et d’investissement majeur, les échanges bilatéraux ayant frôlé 750 millions d’USD en 2023. La ville abrite 40 bureaux français de représentation commerciale”, a poursuivi M. Hoan.

De nombreux projets d’investissement français sont mis en œuvre efficacement, plaçant la France au 16e rang sur 122 pays et territoires investissant dans la ville. “J’apprécie particulièrement l’intérêt des investisseurs français pour des projets importants à Hô Chi Minh-Ville tels que les lignes de métro, le projet de rénovation et d’aménagement du port et des berges du fleuve Saigon”, a-t-il souligné.

Le représentant du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville s'est félicité des résultats obtenus dans sa relation d’amitié et de coopération avec la Métropole de Lyon et la ville de Lyon, en particulier dans le domaine de la planification et du développement urbain. Les deux parties ont achevé des projets d’éclairage artistique sur cinq bâtiments de la ville.

Plus récemment, en mars dernier, le 6e projet au bâtiment du Trésor d’État a été inauguré pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e du Partenariat stratégique entre les deux pays. “Nous voyons de nombreuses opportunités à explorer et un grand potentiel inexploité de coopération avec la France, notamment à la suite de la visite de travail en France d'une délégation de Hô Chi Minh-Ville, dirigée par le Secrétaire du Comité du Parti en juin dernier”, a rappelé le vice-président de la ville.

M. Hoan se réjouit que des investisseurs français s’implantent dans la mégapole du Sud et accordent la priorité à des domaines vers lesquels la ville s’oriente tels que la transformation numérique, la croissance verte, les hautes technologies et la modernisation tout en préservant la culture et l’identité nationale.

Texte et photos : Truong Giang/CVN