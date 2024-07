La police démantèle un réseau illégal de crypto-monnaie valant des milliards de dôngs

>> Nécessité de gérer strictement les crypto-monnaies

>> Indice d'adoption des crypto-monnaies : le Vietnam toujours en tête depuis deux années consécutives

Photo : AFP/VNA/CVN

Outre Thân Van Thoai, 40 ans, résidant dans le quartier de Xuân Tao, arrondissement de Bac Tu Liêm, à Hanoï, la police a arrêté sept autres personnes impliquées dans cette escroquerie.

Selon l'enquête, Thân Van Thoai a acheté le projet CBP à l'étranger en 2019 et a créé une application et un site web speeding.vip pour promouvoir et échanger la crypto-monnaie.

Il a également créé un système à plusieurs niveaux dans lequel les participants étaient récompensés pour avoir recruté de nouveaux membres et développé leurs réseaux d'investissement, même s'ils n'avaient pas de licence.

Pour attirer les investisseurs, Thân Van Thoai et son équipe ont utilisé diverses tactiques trompeuses, notamment en promettant des rendements quotidiens de 0,5 % et des commissions allant jusqu'à 50% pour le recrutement de nouveaux membres, et en organisant des vacances 5 étoiles et d'autres événements pour les investisseurs qui déposent de grandes sommes d'argent.

De mars 2021 à juin 2024, ils ont tiré parti de speeding.vip pour créer une communauté d'investisseurs avec des centaines de milliers de comptes, avec des packages d'investissement s'élevant à des dizaines de milliards de dollars.

Sur la base des documents d'enquête, la police de Hanoï a engagé des poursuites judiciaires contre Thân Van Thoai et ses complices pour violation des réglementations commerciales à plusieurs niveaux et détournement de propriétés à l'aide d'outils de télécommunication et électroniques.

Ils ont exhorté les personnes ayant participé aux projets BBI Mall, CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City et à d'autres projets connexes liés à Global BBA JSC à se manifester et à coopérer avec l'agence d'enquête.

VNA/CVN