L’économie des seniors, un marché à fort potentiel

Photo : VNA/CVN

Le nombre de personnes âgées au Vietnam a atteint 8,16 millions en 2021, soit 8,3% de la population totale. Selon les prévisions, ce chiffre s’élèvera à 16,8 millions en 2039 et à 25,2 millions en 2069. Ces seniors sont souvent confrontés au fardeau de maladies chroniques telles que maladies coronariennes, hypertension, diabète, arthrose et différents cancers.

Ils disposent souvent de revenus provenant de pensions, d’épargnes et d’investissements, et leur capacité de dépense dépend de leur niveau de stabilité financière et de leur budget personnel.

Ces dernières années, on observe des changements démographiques majeurs, mais aussi une transformation du mode de vie et des besoins de cette frange de la population.

Doan Van Binh, vice-président de l’Association nationale de l’immobilier, déclare que sur la base de la situation actuelle et de l’expérience d’autres pays, il est temps pour le Vietnam de réfléchir au problème des personnes âgées et d’élaborer des politiques, des lois, des mesures concrètes afin d’activer et de développer la silver économie.

Aménager des lois et politiques

Selon M. Binh, l’essor de cette économie reflète la nécessité de réévaluer la position des personnes âgées dans la société, de ne plus les considérer comme un fardeau économique, mais de reconnaître leur contribution et leur potentiel en tant que consommateurs.

Par conséquent, il faut améliorer les politiques sur la silver économie et celles dont les seniors deviennent le centre, en les orientant vers les domaines prioritaires pour le développement.

En outre, en tant que base et couloir juridique pour ce développement économique, le droit dans ce sens doit être encore amélioré. Il s’agit de déterminer le rôle de l’économie des seniors en termes d’économie nationale globale ; d’élaborer la Stratégie nationale pour les personnes âgées pour la période 2030-2050, sans oublier un plan d’action pour développer la silver économie.

Doan Van Binh recommande d’étudier l’ampleur de l’économie pour le groupe des personnes âgées de 50 ans et plus, selon les normes internationales.

Photo : VNA/CVN

Il met également l’accent sur le rôle de la planification et de la construction ; l’investissement dans la technologie, l’innovation, l’éducation et la formation ; les possibilités d’emploi et les mesures de soutien, y compris des solutions financières et non financières.

De nombreux secteurs concernés

Le concept de “silver économie” trouve son origine dans le terme “marché argenté” apparu au Japon. Ce pays comptait la plus forte proportion de population âgée de 65 ans et plus dans les années 1970. Ce terme désigne le marché des personnes âgées comme acteurs de l’économie dans divers secteurs tels que la santé, la banque, l’énergie, l’immobilier, les télécommunications, le divertissement et le tourisme.

On estime actuellement à plus de 761 millions les personnes âgées de 65 ans et plus dans le monde ; ce chiffre devrait atteindre 1,6 milliard d’ici 2050.

Le marché mondial des produits et services les concernant était évalué à environ 15.000 milliards d’USD en 2020. La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus forte de la silver économie, poussée par le vieillissement rapide des populations du Japon, de Chine et de République de Corée.

En Europe, cette économie représente environ 25% du PIB, des pays comme l’Italie et l’Allemagne ayant une proportion particulièrement élevée de citoyens âgés.

Dan Thanh/CVN