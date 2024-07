Nécessité d'une collaboration pour que les vols de nuit attirent les passagers au Vietnam

Début mai dernier, la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé une augmentation d'environ deux mille vols chaque jour après 21h00, sur les liaisons entre Hanoï (Nord), Hô Chi Minh-Ville (Sud), Dà Nang, Nha Trang et Quy Nhon (Centre).

Depuis le 10 juin, Vietjet Air a également augmenté le nombre de vols de nuit de près de 46% par rapport à d'habitude, ce qui équivaut à 3.100 vols de nuit.

Bamboo Airways et Vietravel Airlines ont également annoncé une augmentation des opérations aériennes de 11 à 12 heures à 12,5 heures par jour pour répondre aux besoins de voyage des passagers.

Cependant, la réalité montre que les vols de nuit ne sont pas vraiment attractifs pour les passagers et que de nombreux vols doivent être annulés. Par conséquent, pour que ces vols attirent des clients, la coopération des parties concernées est nécessaire.

La raison pour laquelle les clients ne sont pas prêts à voler de nuit, selon Lê Hông Hà, Pdg de Vietnam Airlines, est une question d'offre et de demande du marché. Les clients craignent de perdre une nuit supplémentaire lorsque les politiques d'enregistrement et de départ des hôtels ne sont pas flexibles. Dans le même temps, les autres transports publics répondant aux besoins des déplacements de nuit ne sont pas non plus pratiques.

Partageant le même avis, le président de Vietravel et Vietravel Airlines, Nguyên Quôc Ky, a déclaré que les vols de nuit ne convenaient que pendant les vacances du Têt, pour servir les personnes retournant dans leur ville natale, ou le modèle de vol charter vers des destinations éloignées et de longue durée.

Pour que les vols de nuit soient économiquement efficaces et que les touristes profitent des prix bas des billets, Lê Hông Hà a suggéré que les industries de l'aviation et du tourisme coopèrent pour avoir des programmes de vols de nuit préférentiels.

Actuellement, Vietnam Airlines travaille avec de grandes entreprises telles que Vingroup et Sungroup pour concevoir des circuits combinés avec des vols de nuit, en tenant compte d'une réduction de 50% ou de la première nuit d'hôtel gratuite pour les touristes.

Il est également suggéré que les sociétés hôtelières élaborent des politiques visant à diversifier les horaires d'enregistrement et de départ afin d'encourager les touristes à voyager en avion pendant les heures creuses.

Les localités devraient également collaborer et concevoir des circuits et des produits touristiques appropriés pour encourager les passagers à choisir des vols de nuit sur les routes intérieures.

