Le Vietnam aide l'Université nationale du Laos à promouvoir la recherche scientifique

L'Université nationale de Hanoï en coordination avec le ministère lao de l'Éducation et des Sports, a organisé vendredi 12 juillet à Vientiane une cérémonie de mise en chantier du projet de construction d'un centre de recherche scientifique et de formation au sein de l'Université nationale du Laos.

Photo : VNA/CVN

Ce centre d'un investissement total de plus de 142 milliards de dôngs, est construit grâce à l'aide non remboursable du gouvernement vietnamien. Il comprendra un bâtiment de six étages d'une superficie total de 2.924 m².

S'exprimant lors de la cérémonie, le directeur de l'Université nationale de Hanoï, Le Quan, a dit que l'ouvrage serait un établissement doté d'équipements et d'infrastructures techniques synchrones, servant efficacement les activités de recherche scientifique, de formation, contribuant à former un contingent d'experts et de ressources humaines scientifiques compétents pour maîtriser et développer des technologies que l'Université nationale du Laos et l'Université nationale de Hanoï ont identifiées comme des priorités de coopération.

L'établissement de la coopération stratégique entre les deux universités vise à promouvoir la coopération en matière d'éducation et de recherche scientifique entre les deux pays à travers l'échange d'étudiants et de professeurs, l'organisation de conférences scientifiques et le développement de projets de recherche communs.

Le directeur de l'Université nationale du Laos, Dexanoulath Senduangdet, a souligné la signification importante de ce projet, symbolisant de la coopération entre le Laos et le Vietnam en général, ainsi qu'entre l'Université nationale du Laos et l'Université nationale de Hanoï en particulier.

VNA/CVN