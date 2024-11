Le PM Pham Minh Chinh rencontre les dirigeants du Parlement dominicain

Les dirigeants dominicains ont salué l’importance historique de cette visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh étant le premier haut dirigeant vietnamien à se rendre en République dominicaine. Cette visite intervient à un moment où les deux pays ont connu des progrès positifs dans leurs relations à l’approche du 20e anniversaire de leurs relations diplomatiques (7 juillet 2025).

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam apprécie son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec la République dominicaine dans le cadre de sa politique étrangère plus large envers la région Amérique latine-Caraïbes, et en particulier avec le Congrès de la République dominicaine, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement vietnamien a partagé les résultats positifs de ses entretiens précédents avec le président Luis Abinader Corona, au cours desquels les deux parties ont publié une déclaration conjointe et convenu d’accroître les échanges de délégations et d’améliorer le cadre juridique de la collaboration bilatérale dans divers secteurs.

Porter l’amitié et la coopération à un nouveau stade

Le dirigeant vietnamien a également proposé que les deux pays négocient rapidement des accords sur le libre-échange, la protection des investissements, la coopération culturelle et de formation et l’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires.

Appréciant les résultats obtenus lors des entretiens entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de la République dominicaine Luis Abinader Corona, les dirigeants du Sénat et de la Chambre des députés ont affirmé leur soutien aux orientations et mesures proposées par les deux gouvernements pour porter l’amitié et la coopération entre les deux pays à un nouveau stade de développement afin de servir efficacement et concrètement le processus de développement de chaque pays.

Photo : VNA/CVN

Ils se sont également engagés à soutenir fermement les premières négociations sur les accords de libre-échange, la protection des investissements, la coopération culturelle et de formation et l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, estimant que la conclusion prochaine de ces accords apportera des avantages tangibles aux entreprises et aux citoyens des deux pays, et élèvera considérablement les relations bilatérales à un nouveau niveau.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les remerciements de l’Assemblée nationale du Vietnam au Sénat de la République dominicaine pour avoir récemment organisé un accueil chaleureux pour la délégation de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son président Vu Hai Ha, lors de sa visite de travail en République dominicaine en juillet 2024.

Il a salué et apprécié la création d’un groupe de parlementaires d’amitié avec le Vietnam au Sénat dominicain et a annoncé que l’Assemblée nationale du Vietnam avait créé un groupe parlementaire d’amitié avec la République dominicaine le 15 novembre 2024. Ce sera un canal important pour la coopération entre les deux législatures en particulier, et les deux pays en général, a souligné le dirigeant vietnamien.

Au nom du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses salutations et ses invitations aux dirigeants du Sénat et de la Chambre des députés de la République dominicaine pour une visite au Vietnam. Les plus hauts législateurs de la République dominicaine ont accepté avec plaisir ces invitations.

VNA/CVN