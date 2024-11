Le Premier ministre rencontre le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie de la République Dominicaine

>> Le PM Pham Minh Chinh entame une visite officielle en République dominicaine

>> Des perspectives du fort développement dans les relations Vietnam - République dominicaine

>> Conférence de presse conjointe sur les relations Vietnam - République dominicaine

>> Entretien entre le PM vietnamien et le président de la République dominicaine

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde reconnaissance pour la solidarité et le soutien actif du MIU, de son secrétaire général ainsi que du peuple dominicain envers le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le peuple vietnamien, aussi bien durant la lutte pour la libération du Sud et la réunification nationale dans le passé et dans l’œuvre de construction et de développement du pays d’aujourd'hui.

Il a proposé que le MIU, en tant que membre de la coalition au pouvoir, continue à appuyer les orientations et mesures visant à renforcer et développer l’amitié et la coopération traditionnelle entre les deux pays, notamment à l’approche du 20e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (7 juillet 2005-2025).

Estimant que les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et la République Dominicaine disposent encore d’un fort potentiel de développement, le chef du gouvernement a suggéré que les deux parties intensifient leur coopération dans les secteurs clés de chaque pays. Cela, selon lui, contribuerait à apporter des bénéfices concrets aux populations des deux nations.

De son côté, Miguel Mejía, secrétaire général du MIU et ministre dominicain des Politiques d'intégration régionale, a salué la visite du Premier ministre, qu’il a qualifiée d’étape historique dans les relations bilatérales. Il a souligné que cette rencontre constituait une impulsion majeure pour renforcer l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la République Dominicaine en général, ainsi qu’entre le PCV et le MIU en particulier.

Félicitant le Vietnam pour ses réalisations dans tous les domaines au cours des près de 40 ans de Renouveau, Miguel Mejía a exprimé le souhait de son Parti de continuer à échanger et apprendre des expériences du Vietnam en matière de développement et d’intégration internationale.

Il a également affirmé son engagement à promouvoir les relations commerciales bilatérales, en explorant des opportunités de coopération dans des secteurs prometteurs tels que les télécommunications, les matériaux de construction, l’énergie, le pétrole et le gaz, les technologies de l’information, la distribution de véhicules électriques, et le tourisme. Ces efforts, a-t-il ajouté, viseront à améliorer l’efficacité de la coopération entre les deux pays dans les années à venir.

VNA/CVN