Vingroup entre dans le Top 50 des plus grandes entreprises d'Asie du Sud-Est

Vingroup Corporation vient d'être annoncée par le magazine Fortune (USA) comme la première entreprise privée au Vietnam et classée 45 e dans le Top 500 des plus grandes entreprises d'Asie du Sud-Est ( Southeast Asia 500 ).

Le classement Fortune des 500 plus grandes entreprises d'Asie du Sud-Est paraît pour la première année, après ses classements de renommée mondiale tels que Fortune 500, Fortune Global 500 et le classement des entreprises les plus admirées au monde. Ce nouveau classement des entreprises d’Asir du Sud-Est est basé sur le chiffre d'affaires total et les indices financiers des entreprises de sept pays de la région, dont le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, les Philippines et le Cambodge.

Le Vietnam compte 70 entreprises classées parmi les 500 plus grandes entreprises d'Asie du Sud-Est, Vingroup étant classée numéro 1 parmi les entreprises privées nationales et 45e au sein des sept pays.

Outre les critères de taille des actifs, Vingroup est très bien noté en termes d'indicateurs financiers et d'efficacité commerciale. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6.771,1 millions d’USD, un bénéfice de 86,3 millions d’USD et un actif total de 27 521 millions de d’USD, tel qu'enregistré par Fortune.

Actuellement, Vingroup opère dans plusieurs secteurs, couvrant l'industrie, la technologie, le commerce, les services et la philanthropie sociale. Parmi eux, VinFast, la marque de voitures purement électriques de Vingroup, a côté avec succès ses actions à la bourse NASDAQ (États-Unis) et étend rapidement sa présence en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans des pays asiatiques comme l'Inde et l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande. Récemment, VinFast a également été honorée par le magazine Time (USA) dans le Top 100 des entreprises les plus influentes au monde en 2024.

D'autres marques comme Vinhomes, Vinpearl, Vinmec, VinUni, Vinschool, VinBus, VinBigdata, VinAI, entre autres, sont également leaders sur le marché en termes de qualité des produits, de services et d'expérience client.

Avec pour devise "connecter l'intelligence mondiale", Vingroup étend de plus en plus son influence sur le marché international, en innovant continuellement et en créant un écosystème de produits et de services de haut niveau, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des personnes.

Thuy Linh/CVN