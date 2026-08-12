Vietnam Railways devient le Groupe national des chemins de fer du Vietnam

La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways) a été officiellement transformée en Groupe national des chemins de fer du Vietnam, fort de 110 secteurs d’activité et d’un rôle accru dans la gestion et l’exploitation du réseau ferroviaire national.

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Conformément au certificat d’immatriculation d’entreprise délivré mardi 11 août par le Département des finances de Hanoi, le groupe exerce désormais ses activités sous la nouvelle dénomination sociale "Compagnie unipersonnelle à responsabilité limitée - Groupe national des chemins de fer du Vietnam", dont le capital social est détenu à 100% par l’État, sa dénomination en langue étrangère est "Groupe national des chemins de fer du Vietnam" (VNR, pour Vietnam National Railway Group).

Photo : VNA/CVN

VNR reprend l’ensemble des droits, obligations et responsabilités de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam, conformément à la Loi sur les chemins de fer, à la Loi sur les entreprises, à la Loi sur la gestion et l’investissement des capitaux publiques dans les entreprises et aux autres textes juridiques applicables, ainsi qu’aux accords, documents, arrangements et contrats conclus avec les parties concernées conformément à la loi.

Il fonctionne selon le modèle d’un groupe économique multisectoriel, dont les principaux domaines d’activité sont le transport ferroviaire, la construction et la maintenance ferroviaires, ainsi que l’industrie et les services ferroviaires.

Auparavant, le Premier ministre a promulgué le 27 mars 2026 la décision n°498/QD-TTg portant approbation de la restructuration de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2035, orientée vers un modèle de groupe.

En vertu de cette décision, le Groupe national des chemins de fer du Vietnam joue un rôle clé dans le développement du secteur ferroviaire, consistant à maîtriser progressivement les technologies, à renforcer la compétitivité, à développer l’industrie ferroviaire et à participer à la mise en œuvre de projets ferroviaires nationaux.

Dans cette optique, VNR jouera un rôle central dans la gestion et l’exploitation du réseau ferroviaire national, y compris la ligne à grande vitesse Nord-Sud, une fois que l’État lui en aura confié la responsabilité, tout en se développant en un complexe industriel ferroviaire capable de fabriquer et de réparer des produits, véhicules et équipements spécialisés.

Photo : VNA/CVN

Dernièrement, le 6 août 2026, le Premier ministre a promulgué la décision n°1504/QD-TTg, fixant les tâches et les objectifs clés de la stratégie de développement du Groupe national des des chemins de fer du Vietnam pour la période 2026-2030.

Suivant cette orientation, VNR se développe en tant que groupe économique multisectoriel, dont les principaux piliers d’activité sont le transport ferroviaire, la construction, la maintenance, l’industrie et les services.

D’ici 2030, le groupe vise à mettre pleinement en œuvre les principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE sur une plateforme numérique, tout en accélérant l’intégration de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique dans la gestion et les opérations.

À l’horizon 2035, VNR est appelée à devenir un grand groupe économique national, capable d’exploiter et d’entretenir de nouvelles lignes ferroviaires nationales modernes, à occuper une place centrale dans la chaîne logistique multimodale et le transport ferroviaire international.

VNA/CVN