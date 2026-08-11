Vietnam - Australie : renforcement de la coopération en sciences, technologies et innovation

À l’occasion de la visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, les dirigeants des deux pays ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale dans les sciences, les technologies et l’innovation, sur la base du Partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie et de la Déclaration commune sur le renforcement de la résilience, de l’adaptation et de la reprise économiques entre les deux pays.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Les deux parties se sont félicitées des progrès substantiels enregistrés dans ce domaine, qui contribue à faire des sciences, des technologies et de l’innovation l’un des piliers du partenariat stratégique intégral.

Soulignant la complémentarité des atouts et l’important potentiel de coopération, les dirigeants ont estimé que ces secteurs constituaient des moteurs essentiels d’une croissance économique durable, de l’amélioration de la productivité, de la résilience et de la compétitivité.

Ils sont convenus de promouvoir la coopération afin de relever les défis communs et de contribuer à une prospérité durable pour les deux pays.

Les dirigeants ont notamment salué les résultats de l’Initiative de coopération Vietnam - Australie dans les sciences, les technologies et l’innovation (AVSTICI), qui facilite la mise en œuvre de projets de recherche conjoints associant universités, instituts de recherche et entreprises des deux pays.

Ils ont également salué le lancement de la deuxième phase du Centre technologique stratégique Vietnam - Australie (AVSTC), modèle de partenariat destiné à favoriser la coopération dans les technologies stratégiques et émergentes, avec, dans un premier temps, un accent mis sur les applications de rupture de la technologie 5G et les technologies fondamentales connexes.

Les deux pays ont par ailleurs reconnu les contributions des programmes de coopération existants au renforcement des capacités numériques et technologiques. Ces programmes comprennent notamment des initiatives visant à promouvoir les solutions numériques dans l’agriculture, à renforcer la résilience face au changement climatique et à soutenir le développement durable, ainsi qu’à élaborer des orientations pour une utilisation responsable de l’intelligence artificielle dans le cadre du partenariat bilatéral pour le développement.

Le Vietnam s’est félicité de la poursuite par l’Australie de l’octroi de bourses dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), afin de contribuer à améliorer la qualité des ressources humaines vietnamiennes et à soutenir l’ambition du pays de devenir un centre régional des sciences, des technologies et de l’innovation.

Les dirigeants ont également salué la signature d’un mémorandum d’entente sur la coopération dans l’économie numérique, qui contribuera à accélérer la transformation numérique des deux économies. Ils ont pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre du mémorandum d’entente sur la coopération dans le cyberespace et les technologies critiques.

Les deux parties ont souligné le développement dynamique des coopérations entre leurs universités, instituts de recherche et entreprises. Elles ont encouragé un renforcement des liens entre les gouvernements, le monde universitaire et les entreprises afin d’accélérer la transformation des résultats scientifiques en applications pratiques et à valeur commerciale.

Les dirigeants ont également reconnu le rôle important de l’écosystème des start-up dans la promotion de l’innovation dans les deux pays et sont convenus d’intensifier la coopération dans les technologies stratégiques et émergentes, en fonction de leurs priorités, atouts et capacités respectifs. Ils ont encouragé l’élargissement des recherches conjointes, le renforcement des liens entre les écosystèmes d’innovation et la mise en œuvre de nouvelles initiatives de coopération.

Les deux pays se sont par ailleurs félicités du nombre croissant d’universités vietnamiennes et australiennes engagées dans des partenariats. Ils ont souligné la contribution de ces coopérations à la recherche scientifique et technologique et salué l’élargissement de la coopération dans la formation doctorale dans le cadre du projet 89 du Vietnam.

Ces programmes contribuent au renforcement des capacités de recherche, au développement des ressources humaines et à l’intensification des liens entre les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche des deux pays.

Enfin, les dirigeants ont souligné l’importance de renforcer les liens entre les écosystèmes d’innovation vietnamien et australien. Ils ont salué le Forum Tech Connect, qui réunit des représentants d’organismes, d’institutions et d’entreprises de premier plan des deux pays dans les domaines des sciences et technologies, de l’éducation et du développement des ressources humaines, ainsi que des affaires et de l’investissement, selon le modèle vietnamien des "Trois acteurs".

De telles initiatives contribuent à favoriser de nouveaux partenariats et possibilités d’investissement en renforçant les connexions entre les différents acteurs des écosystèmes d’innovation des deux pays.

VNA/CVN