Le Vietnam et l'Ouganda promeuvent leur coopération pour un développement durable de la filière café

Le Vietnam et l'Ouganda ont tenu un dialogue à Hanoï le 11 août pour promouvoir le développement durable de la filière café dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en mettant l'accent sur la résilience climatique, la protection des forêts, ainsi que sur la qualité et la création de valeur tout au long de la chaîne de valeur du café.

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L'événement a rassemblé des représentants du ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement, du ministère ougandais de l'Agriculture, de l'Industrie animale et de la Pêche, de l'organisation IDH, ainsi que d'organisations internationales, d'entreprises et de partenaires de la filière café des deux pays.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, Pham Ngoc Mâu, directeur général adjoint du Département de la coopération internationale relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a souligné le rôle important du café dans les deux pays, impliquant des millions de personnes dans la production et les chaînes de valeur. Bien plus qu'une simple denrée agricole ou commerciale, le café est étroitement lié aux moyens de subsistance, au développement rural et aux opportunités d'accroître les revenus des agriculteurs.

Toutefois, a-t-il noté, le secteur fait face à des exigences croissantes liées au changement climatique, à l'efficacité des ressources, à la qualité et à la sécurité des produits, à la traçabilité et aux normes du marché international de plus en plus strictes. Ces défis nécessitent une transition vers des modèles de production et de développement plus durables.

Pham Ngoc Mâu a fait remarquer que la valeur du café ne se crée pas uniquement dans les exploitations agricoles, mais aussi grâce à la science et à la technologie, à la transformation, à la valorisation de la marque, au développement des marchés et aux liens établis tout au long de la chaîne de valeur. Le Vietnam se concentre donc de plus en plus non seulement sur la productivité, mais aussi sur la qualité, la valeur ajoutée, la durabilité et la résilience climatique.

Selon ce responsable, le Vietnam possède une expérience dans le développement des zones de production, l'organisation des chaînes de valeur du café, la transformation, l'augmentation de la valeur des produits et l'expansion des marchés. De son côté, l'Ouganda dispose de ses propres atouts, potentiels et priorités de développement. Dans ce contexte, les deux parties devraient privilégier le partage d'expériences et l'identification de mesures adaptées aux conditions spécifiques de chaque pays, plutôt que de chercher à appliquer un modèle unique aux deux nations.

Le ministre ougandais de l'Agriculture, de l'Industrie animale et de la Pêche, Frank K. Tumwebaze, a déclaré que le café est essentiel aux moyens de subsistance de millions d'agriculteurs ougandais. Leur avenir dépend de l'équilibre entre productivité, durabilité et résilience.

La coopération avec le Vietnam et l'IDH offrira à l'Ouganda l'occasion d'apprendre de ses partenaires tout en faisant progresser un secteur du café résilient et exempt de déforestation, a-t-il ajouté. Daan Wensing, PDG d'IDH, a déclaré que la transformation durable de la filière café ne pouvait être réalisée par des efforts isolés. La coopération et le co-investissement sont essentiels pour garantir un approvisionnement durable en café face aux pressions climatiques et aux exigences croissantes du marché.

Photo : VNA/CVN

Ce dialogue a également marqué la première manifestation de la volonté des deux gouvernements de coopérer, avec le soutien d'IDH, au développement d'une filière café durable, résiliente face au climat et exempte de déforestation. Il constitue une nouvelle étape de la coopération Sud-Sud entre deux producteurs majeurs de café Robusta.

En conjuguant l'expérience, les atouts et les ressources des deux parties, la coopération entre le Vietnam et l'Ouganda devrait contribuer à bâtir des chaînes de valeur du café durables et résilientes, tout en créant de la valeur à long terme pour les producteurs, les entreprises et les marchés.

Lors de cet événement, IDH a également lancé officiellement le programme « Resilient Coffee Programme » (RCP) au Vietnam. Avec l'entreprise allemande ALDI SÜD comme investisseur pionnier, ce programme vise à développer, au cours des quatre prochaines années, un approvisionnement vérifiable en café Robusta issu de l'agriculture régénératrice. Il cible environ 75.000 caféiculteurs ; 70% des ménages participants devraient adopter des pratiques agricoles régénératrices, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO2 de 240.000 tonnes et à augmenter les revenus des agriculteurs de 15%.

Les résultats feront l'objet d'un suivi transparent grâce à des mécanismes de mesure, de rapportage et de vérification (MRV), de traçabilité et de revendication conjointe, contribuant ainsi à structurer une chaîne d'approvisionnement en café Robusta résiliente face au climat et conforme aux exigences toujours plus strictes du marché international.

VNA/CVN