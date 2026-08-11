Khanh Hoa veut lever le "carton jaune" de la CE et promouvoir une pêche durable

La province de Khanh Hoa, dans le Centre-Sud, a identifié la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) comme une tâche de long terme, visant non seulement à faire lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE), mais aussi à construire un secteur de la pêche moderne, responsable et durable, a déclaré Nguyên Trong Chanh, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement.

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Selon le service provincial, fin juin, 99,9% des navires de pêche éligibles de la province étaient titulaires d’un permis de pêche, tandis que 100% des navires d’une longueur de 15 m ou plus étaient équipés d’un système de surveillance des navires (VMS). Tous les navires étaient par ailleurs marqués et numérotés conformément à la réglementation. La province a également réduit, à l’issue d’un examen approfondi, le nombre de navires présentant un risque élevé de violations des règles INN ainsi que celui des navires ne répondant pas aux conditions d’exploitation.

Photo : VNA/CVN

Dans les ports de pêche, la numérisation de la gestion des navires de pêche s’est poursuivie à un rythme accéléré. En juin, plus de 99% des navires entrant dans les ports et près de 100% des navires en sortant ont déclaré leurs mouvements via le système électronique de traçabilité des produits de la pêche (eCDT). Les 6.252 tonnes de produits de la pêche débarquées dans les ports ont été enregistrées dans le système, tandis que la certification de l’origine des captures a également été effectuée par voie électronique, facilitant ainsi leur traçabilité en vue de l’exportation. Les forces de surveillance des pêches, les gardes-frontières et les autorités locales ont également intensifié leurs patrouilles en mer.

Nguyên Trong Chanh a déclaré que, dans les temps à venir, la province continuerait à traiter définitivement les navires ne répondant pas aux conditions d’exploitation, à renforcer les contrôles des navires entrant et sortant des ports, à améliorer l’efficacité de la surveillance par VMS, à accélérer la transformation numérique dans la traçabilité des produits de la pêche et à sanctionner strictement les violations.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Trinh Minh Hoàng, a affirmé que la levée du "carton jaune" ne signifiait pas seulement préserver les marchés d’exportation des produits de la pêche, mais constituait également une occasion de restructurer le secteur vers davantage de modernisation, de transparence et de responsabilité.

La province a demandé aux autorités locales et aux forces compétentes d’appliquer strictement le principe de "zéro zone interdite, zéro exception" dans le traitement des violations, d’empêcher résolument les navires de pêche de pénétrer illégalement dans les eaux étrangères et de traiter définitivement les cas de déconnexion des dispositifs VMS.

Selon l’évaluation de l’équipe d’inspection de la CE lors de sa cinquième inspection, Khanh Hoa figure parmi les localités ayant réalisé des progrès significatifs dans la gestion de la flotte de pêche, le fonctionnement du système de surveillance des navires, le contrôle des navires entrant et sortant des ports et la traçabilité de l’origine des produits de la pêche. La CE a toutefois demandé à la province de continuer à traiter définitivement les navires à haut risque, d’améliorer l’efficacité de l’application de la réglementation et de maintenir les progrès réalisés.

VNA/CVN