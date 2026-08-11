Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération financière

Le ministre vietnamien des Finances, Ngô Van Tuân, a travaillé, le 11 août à Sydney, avec le ministre australien du Trésor, Jim Chalmers, saluant ses contributions à l’élaboration des politiques économiques, à la gestion du budget fédéral, à la promotion des réformes, à l’amélioration de la productivité et au renforcement de la résilience de l’économie australienne.

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L’élévation des relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique intégral, le 7 mars 2024, a ouvert un cadre de coopération plus approfondi dans de nombreux domaines, notamment l’économie, la finance, le commerce, l’investissement, l’innovation, la transition énergétique et le développement durable.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec l’Australie dans les domaines diplomatique, politique, économique, commercial et de l’investissement. Le Vietnam souhaite que le gouvernement australien continue de lui accorder des financements au titre de l’aide publique au développement (APD), notamment pour les projets d’infrastructures adaptées au changement climatique, tout en partageant son expérience et en fournissant une assistance technique dans le cadre des réformes et de l’amélioration de l’efficacité de la gestion des finances publiques.

Après avoir évalué l’efficacité du protocole d’accord sur la coopération financière bilatérale au niveau ministériel pour la période 2021-2023, le ministère vietnamien des Finances et le Trésor australien ont signé en 2024 un nouveau protocole d’accord sur la coopération financière pour la période 2024-2028.

Les deux ministères ont mis en œuvre ce protocole à travers des activités de dialogue sur les politiques publiques. Le dialogue sur les politiques financières Vietnam - Australie a notamment été organisé en 2024 et 2025, avec des échanges portant sur la situation macroéconomique, les politiques budgétaires et fiscales, la surveillance des marchés financiers, la fiscalité et la finance durable.

Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de cette coopération, le ministre vietnamien a proposé de poursuivre et d’intensifier les échanges d’expertise dans plusieurs domaines : l’élaboration du budget et du cadre budgétaire à moyen terme ; la politique fiscale et le soutien aux entreprises ; le développement des marchés financiers et des marchés de capitaux ; ainsi que la finance climatique et la transition énergétique.

Ngô Van Tuân a également proposé que l’Australie continue de soutenir le Vietnam dans le développement de ses ressources humaines.

Concernant les priorités du Vietnam pour l’Année de l’APEC 2027, celles-ci devraient notamment porter sur la mobilisation de capitaux en faveur de l’innovation ; la promotion d’une finance fondée sur les données ; la diversification des ressources et des mécanismes de mobilisation de capitaux au service du développement ; ainsi que l’amélioration de la qualité des jeunes ressources humaines dans le secteur financier.

Le responsable vietnamien a indiqué que le Vietnam souhaitait recueillir les avis de l’Australie sur ces priorités.

Enfin, il a affirmé qu’il était prêt à continuer de jouer un rôle de coordination afin de renforcer les liens entre l’Australie, les entreprises australiennes et les marchés vietnamien et de l’ASEAN.

VNA/CVN