Vietnam - Australie : Déclaration conjointe sur la coopération économique

À l’occasion de la visite en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, les dirigeants vietnamiens et australiens ont convenu d’approfondir leur coopération en matière de résilience économique.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Dans une déclaration conjointe sur la coopération en matière de résilience économique, les dirigeants des deux pays ont réaffirmé leur engagement à approfondir cette coopération dans le cadre du partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie.

Les deux parties ont souligné que la résilience économique constituait un fondement de la sécurité et de la prospérité nationales ainsi qu’un pilier essentiel d’un Indo-Pacifique pacifique, stable et prospère, où la souveraineté est respectée.

Elles ont réaffirmé l’importance du système commercial multilatéral fondé sur des règles, avec une Organisation mondiale du commerce (OMC) réformée en son centre, estimant que ce système devait continuer à constituer le socle de la prospérité, de la résilience et de la sécurité économiques. Dans ce cadre, le Vietnam et l’Australie renforceront leur coopération, notamment à travers leur réunion sur le partenariat économique et leur dialogue entre ministres du Commerce.

Les deux pays prévoient notamment de partager des informations sur les éventuelles situations susceptibles d’affecter leurs intérêts économiques nationaux et d’examiner les mesures à prendre en réponse, conformément au droit et aux pratiques internationales et sans préjudice des intérêts de tous pays tiers. Ils se sont également engagés à échanger des informations sur le contrôle des investissements étrangers et à se tenir mutuellement informés des politiques pertinentes.

Les deux parties ont fait part de leur préoccupation face aux politiques et pratiques susceptibles de perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales ou de restreindre inutilement les échanges commerciaux. Elles ont réaffirmé leur engagement en faveur d’un système commercial multilatéral équitable, transparent, ouvert et fondé sur des règles.

Les deux pays coopéreront pour promouvoir des chaînes d’approvisionnement transparentes, diversifiées, sûres, durables, fiables, économiquement efficaces et résilientes, notamment dans les secteurs des minerais critiques, des semi-conducteurs et des énergies propres. Cette coopération pourra s’appuyer sur le partenariat pour le développement, la promotion conjointe des possibilités d’investissement et un engagement accru du secteur privé.

Conscients de l’importance de chaînes d’approvisionnement énergétiques et alimentaires ouvertes, sûres et résilientes pour la sécurité énergétique et alimentaire, les deux pays ont également affirmé leur volonté de faciliter la circulation des produits essentiels entre leurs marchés, notamment les infrastructures électriques, les produits agricoles et agroalimentaires ainsi que des intrants agricoles essentiels.

La coopération dans les technologies critiques et émergentes sera également renforcée. Les deux parties identifieront des possibilités de développer davantage une coopération concrète dans ce domaine, considéré comme essentiel au renforcement de leur résilience économique.

Le Vietnam et l’Australie rechercheront par ailleurs de nouvelles possibilités de coopération dans le domaine de la sécurité et de l’intégrité de la recherche, en reconnaissant l’importance d’une recherche fondée sur la confiance. Ils se sont engagés à coopérer dans la gestion des risques liés aux technologies critiques et émergentes, tout en favorisant les opportunités offertes par ces nouvelles technologies.

Afin de contribuer à leur vision commune pour l’Indo-Pacifique, les deux pays travailleront également au renforcement de la résilience économique régionale, notamment dans le cadre du Cadre économique pour la prospérité de l’Indo-Pacifique, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), de l’ASEAN, du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), du Partenariat économique régional global (RCEP) et de l’Accord de libre-échange ASEAN – Australie - Nouvelle-Zélande modernisé, ainsi qu’avec leurs partenaires bilatéraux et multilatéraux.

Enfin, les dirigeants des deux pays ont souligné que la connectivité sûre et sécurisée de la région était essentielle à sa croissance et à sa prospérité. Ils sont convenus de soutenir la mise en place d’écosystèmes numériques sûrs, sécurisés et fiables dans l’Indo-Pacifique, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et des infrastructures numériques telles que les télécommunications, les câbles sous-marins et les centres de données.

VNA/CVN