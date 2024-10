La VNA assiste au 6e Sommet mondial des médias en Chine

L'événement se tient du 12 au 17 octobre sur le thème central de l’intelligence artificielle (IA) et la transformation des média avec la participation de plus de 500 délégués de 200 organes de presse de 106 pays, régions et organisations internationales.

Le chef adjoint de la Xinhua, Fu Hua, a déclaré que la Xinhua était prête à partager ses expériences, ses données d’IA, ses technologies et ses applications dans le domaine du journalisme à travers des mécanismes de coopération multilatérale, et à promouvoir fortement la coopération, à réduire la fracture numérique et à renforcer la coordination pour protéger l’authenticité des informations.

Le 6e WMS offre l’occasion aux responsables gouvernementaux, des dirigeants des média, aux chefs d’entreprises, des organisations internationales de s’engager dans des profondes discussions autour de l’IA et la transformation des média.

Dans son exposé sur le thème "Le rôle et les responsabilités de la presse face aux catastrophes naturelles - vu du super typhon Yagi", la directrice générale adjointe de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Nguyên Thi Su, a souligné le rôle et les responsabilités de la presse face aux catastrophes naturelles.

Elle a indiqué que la presse a rapidement diffusé des informations précises sur les prévisions et les avertissements, les mises à jour en temps opportun sur l’évolution de la tempête, sa trajectoire et sa puissance dévastatrice ; et reflété les opérations de secours, les efforts visant à aider les populations sinistrées à stabiliser leur vie et à reconstruire les zones touchées après la tempête.

Pendant que le typhon Yagi faisait rage au Vietnam, la VNA, en tant qu’agence de presse nationale, a produit et publié en plus de deux semaines plus de 10.000 produits d’information, dont plus de 3.400 articles, plus de 5.900 photos, plus de 740 nouvelles télévisées, 116 infographies statiques et interactives, a-t-elle fait savoir.

La presse a apporté une contribution très importante à la minimisation des dommages causés par les catastrophes naturelles et au matien de la stabilité sociale ; à la prévention contre ceux qui profitent des catastrophes naturelles à des fins personnelles, tout en promouvant et en diffusant la solidarité et la compassion, le soutien aux victimes et aux efforts de reconstruction et de développement, a-t-elle plaidé.

Lors de sa rencontre avec le chef adjoint de l’agence de presse Xinhua, Yuan Bingzhong, en marge de la conférence, Nguyên Thi Su a hautement apprécié l’organisation de cette conférence ainsi que son thème très significatif et pratique dans la tendance de développement du journalisme moderne.

Elle a également souhaité que les deux agences de presse déploient des activités de coopération en vue du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine en 2025 ; maintiennent leurs activités de coopération efficaces en matière d’échange d’informations et d’expériences professionnelles, de soutien mutuel à leurs correspondants permanents, et de coordination de points de vue aux forums de presse internationaux et régionaux.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre la VNA et la Xinhua, de continuer à mettre en œuvre efficacement leur accord de coopération professionnelle signé à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine en août dernier.

Elles se sont accordées pour promouvoir la sensibilisation aux traditions des relations bilatérales, la compréhension mutuelle des deux peuples, contribuant à promouvoir l’amitié traditionnelle et le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine.

