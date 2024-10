Le Vietnam devient la 12e puissance asiatique

Le Vietnam se classe 12 e parmi les 27 pays et territoires mesurés dans l’Indice de puissance asiatique 2024, publié par le groupe de réflexion australien Lowy Institute.

Le pays a enregistré un gain de 1,2 point, soit une variation de sept points de pourcentage par rapport au classement de 2023, pour obtenir un score de 18,7 sur 100, dans le dernier Indice de puissance asiatique 2024.

L’analyse, qui classe 27 pays et territoires sur huit critères, à savoir la capacité économique, la capacité militaire, la résilience, les ressources futures, les relations économiques, les réseaux de défense, l’influence diplomatique et l’influence culturelle.

La directrice du programme Asie du Sud-Est à l’Institut Lowy et responsable du projet pour l’Asia Power Index, Susannah Patton, a déclaré que le classement vise à comparer la puissance globale des pays. En tant que puissance moyenne en Asie, le Vietnam connaît les plus grandes améliorations en matière d’influence diplomatique et d’influence culturelle.

Le Vietnam obtient les meilleurs résultats en termes d’influence diplomatique, en hausse de 3,3 points pour se classer au 8e rang, résultat de sa diplomatie proactive auprès d’un ensemble diversifié de partenaires. Son classement pour cette mesure s’est amélioré d’une place en 2024, selon le rapport.

En 2023, le Vietnam était le seul de la région à accueillir les principaux dirigeants des États-Unis et de la Chine, a noté Susannah Patton.

À la fin du mois d’août, le Vietnam avait établi des relations diplomatiques avec 194 pays, formé des partenariats économiques avec plus de 230 pays et territoires et signé 16 accords de libre-échange, dont de nombreux accords de nouvelle génération.

En outre, ses scores en matière d’influence culturelle, de ressources futures, de relations économiques, de capacité militaire et de capacité économique ont enregistré des gains respectifs de 1,9, 1,8, 1,6, 1,5 et 0,8.

La liste est dominée par les États-Unis et la Chine avec des scores respectifs de 81,7 et 72,7, suivis par l’Inde et le Japon.

