Dialogue entre les dirigeants de Hô Chi Minh - Ville et les jeunes

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Service municipal de l'intérieur et l'Union de la jeunesse vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville ont coordonné le 11 octobre l'organisation d'une conférence de dialogue entre les dirigeants du Comité populaire de Hô Chi Minh Ville et les jeunes.

Cette conférence de dialogue a pour but de saisir rapidement la situation, d'écouter les recommandations, suggestions et aspirations des jeunes, en vue d’orienter et de résoudre rapidement les problèmes, les limitations, les difficultés et les obstacles liés aux droits et intérêts légitimes des jeunes dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques et des lois de l'État envers la jeunesse dans la période actuelle.

Étaient présents à la conférence Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Ngô Minh Hai, secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des représentants des dirigeants des Services et des branches et les dirigeants d’associations de jeunesse dans divers domaines.

S'exprimant à l'ouverture de l’évènement, le président du Comité populaire de la ville a hautement apprécié le travail et les réalisations de la jeunesse de la ville ces derniers temps. Parallèlement, Phan Van Mai a souhaité profiter de l’occasion pour rencontrer les représentants de la jeunesse portant des réflexions et propositions concrètes aux départements dans le but de développer la jeunesse de la ville et de contribuer à promouvoir davantage des jeunes citoyens vertueux, en faveur du développement de la ville.

Après une brève séance d’introduction, de nombreux jeunes délégués ont présenté leurs opinions et suggestions, avec en particulier, de nombreuses questions et suggestions liées aux problématiques d’emploi des jeunes et d’entrepreneuriat.

Pour bien mettre en œuvre le mouvement d'entrepreneuriat des jeunes, Vo Thi Thuy Duong, présidente de l'Union de la jeunesse vietnamienne du quartier Hiêp Thanh (12e arrondissement), a estimé qu’il fallait construire un modèle de réseau pour connecter les jeunes afin que ceux-ci puissent s’entraider à se développer économiquement. Parallèlement, il faut encourager les jeunes startups à prendre la tête de l'innovation technologique, à augmenter la productivité du travail, à améliorer la production et l'efficacité commerciale et à créer des marques pour l'intégration et le développement. La ville organise régulièrement des rencontres, des séminaires et des visites de modèles économiques typiques pour les jeunes.

En conséquence, Thuy Duong espère également que le Service municipal de l'industrie et du commerce, l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville, l'Union de la jeunesse vietnamienne de la ville, l'Association des étudiants vietnamiens de la ville, l'Association des jeunes hommes d'affaires et d'autres centres et services publics élaborent et mettent en place des politiques visant à soutenir les jeunes dans la création d'entreprises, en jouant un rôle actif dans le mécanisme de coordination entre les agences de gestion de l'État et les syndicats et organisations sociales qui accompagnent les jeunes à la création d'entreprise.

Elle a également proposé au président du Comité populaire de la ville et au Conseil des recteurs des universités d’Hô Chi Minh-Ville la promotion des activités de création d’universités des startups et d’écosystèmes de startups dans les universités et collèges, reliant le monde des affaires et les entrepreneurs pour accompagner la recherche scientifique des étudiants.

Avec le même intérêt pour la question de l'entrepreneuriat des jeunes, Lê Thi Tuong Vy, directrice adjointe du Youth Startup Support Center (BSSC), a déclaré que le Fonds de Soutien aux Jeunes Start-up est encore confronté à de nombreuses problématiques juridiques pour pouvoir fonctionner et allouer des prêts aux jeunes qui souhaitent créer une entreprise.

Elle propose également aux dirigeants de la Ville d'éclairer les politiques spécifiques pour l'écosystème de démarrage des petites et moyennes entreprises de la Ville. Au cours du nouveau mandat, la Fédération de la jeunesse vietnamienne de la ville souhaite également disposer d'un mécanisme de coordination avec les départements, branches et organisations concernés, pour mettre en œuvre efficacement le programme "la Jeunesse construit Hô Chi Minh-Ville - une ville Startup pour les jeunes" et le mouvement d'émulation "les jeunes de ville start-up, innovante" période 2023 - 2027 du Comité Populaire.

De nombreuses suggestions

Outre les opinions liées à l'entrepreneuriat des jeunes, de nombreuses questions liées aux domaines de la culture, de l'éducation et de la sécurité des jeunes ont également été soulevées par les délégués.

Nang Thi My Duyên, vice-présidente de l'Union de la jeunesse vietnamienne de Thu Duc, exemple de la jeunesse des minorités ethniques de la ville, a proposé que les dirigeants de la ville continuent à organiser des évènements culturels et des programmes de spectacles artistiques pour la communauté (en particulier les jeunes des groupes ethniques et les jeunes religieux). La ville prévoit par ailleurs de grandes activités commémoratives en 2025, 2026 et les années suivantes, à partir desquelles elle pourra devenir un haut lieu touristique de la ville.

Nguyên Thi Ngoc Trâm, athlète membre de l'équipe nationale du Vietnam de l’art martial Vovinam et de l'Union de la jeunesse vietnamienne du quartier 22, arrondissement de Binh Thanh, a lancé l'initiative : "Formation d'une communauté de jeunes talents à Ho Chi Minh-Ville". Selon Ngoc Trâm, ce sera un environnement idéal où se réuniront des personnes brillantes dans des domaines tels que le sport, la culture, les arts, les startups, etc. Cette communauté permettra non seulement aux jeunes de partager leurs projets, mais aussi de trouver des coéquipiers et de recevoir le soutien des plus grands experts de la Ville et des experts internationaux.

En outre, cette athlète espère que les jeunes talents de la ville pourront rejoindre les délégations des dirigeants de la ville pour visiter et travailler dans des pays du monde entier afin de bénéficier de leurs connaissances, en faveur d’une meilleure planification dans les domaines du sport et du divertissement pour le futur.

Pham Trung Tin, vice-président de l'Union de la jeunesse vietnamienne du district de Binh Chanh, a déclaré que les dirigeants de la ville dirigent les Services et des unités spécialisées dans l'élaboration d'un ensemble de critères standards pour la transformation numérique, les marchés de transformation numérique, les quartiers et les hameaux de transformation numérique.

Cu Huu Tam, secrétaire de l'Union de la jeunesse de la police du district de Nhà Bè, espère que les dirigeants de la ville dirigeront le Service de l'industrie et du commerce, le Service de l'information et des communications et celui de la Justice pour qu'ils se coordonnent avec l'Union de la jeunesse et organisent dans un avenir proche davantage de sessions de formation et de sensibilisation sur les réglementations légales et les sanctions pour aider les jeunes à éviter les erreurs dans le processus de création d'entreprise (commerce électronique).

Ngô Gia Bao, responsable du City Youth Photography Club, a proposé : "d'élargir le groupe des Prix de l’innovation aux produits médiatiques innovants qui contribuent à la promotion de la culture".

En écoutant les opinions des jeunes délégués, Phan Van Mai s'est montré heureux et a apprécié l'intérêt des jeunes pour le programme Start-up de ville, ainsi que leur désir d'entreprendre. Il a également souligné que tout le monde ne peut pas créer une entreprise. "Chacun a sa propre carrière, tout le monde ne peut pas être homme d’affaires. Par conséquent, les entrepreneurs doivent déterminer leur domaine d’expertise, avoir une orientation claire et être dotés de connaissances en matière d’entrepreneuriat".

Il a également suggéré que les départements, les syndicats, les associations et les centres de formation organisent des cours pour favoriser les connaissances sur l'entrepreneuriat chez les jeunes.

La ville est d'accord avec les propositions et les avis soumis par les jeunes délégués au cours de ce dialogue. M. Van Mai espère qu'avec les propositions ci-dessus, les associations pourront faire plus de recherches et proposer des plans spécifiques et détaillés. Dans un avenir immédiat, sur la base des avis et des propositions des délégués, l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville, la fédération de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville et d'autres unités de jeunesse élaborent ensemble 50 projets de jeunesse pour rejoindre les 50 autres projets de la ville célébrant le 50e anniversaire de la réunification du pays et la Libération du Sud.

Texte et photos : Quang Châu/CVN