Trà Vinh : Petrovietnam aux côtés des familles défavorisées

Photo : PetroTimes/CVN

Le projet prévoit à terme la construction de 1.300 maisons pour les familles pauvres et celles confrontées à des problèmes d’hébergement. Il constitue une initiative majeure du ministère de la Police et des autorités locales. Chaque maison bénéficie d’une contribution de 50 millions de dôngs du ministère de la Police, tandis que la province de Trà Vinh cofinance le projet à hauteur de 15 millions de dôngs par logement.

Après près de quatre mois de travaux, les maisons ont été achevées et sont prêtes à accueillir leurs occupants. Cette initiative aidera les bénéficiaires à stabiliser leur situation et à améliorer leurs conditions de vie.

En parallèle de ses missions politiques et de ses activités de production, Petrovietnam attache une grande importance aux initiatives de bien-être social, en y consacrant chaque année entre 500 et 700 milliards de dôngs. À ce jour, le groupe a construit plus de 2.000 maisons de grande solidarité et de logements pour les personnes démunies, contribuant activement à soutenir les populations vulnérables et à garantir que personne ne soit laissé de côté.

Récemment, à Hanoï, en réponse à l’appel du Premier ministre dans le cadre du programme “Maison chaleureuse pour nos compatriotes”, Petrovietnam a annoncé un versement de 150 milliards de dôngs destiné à l’élimination de l’habitat précaire et délabrés à travers le pays.

Xuân Phuong/CVN