Le troisième dialogue annuel sur le règlement des conséquences de la guerre du Vietnam

L'Institut américain pour la paix (USIP) a tenu, en présentiel et en ligne les 11 et 12 octobre, le troisième dialogue annuel sur le thème "L'héritage de la guerre et de la paix au Vietnam, au Laos et au Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’un événement de plus grande envergure jamais organisé, avec la participation d'environ 150 délégués, dont des dirigeants de l'USIP, des représentants d’agences et d’organisations américaines, des chercheurs, des représentants diplomatiques du Vietnam, du Laos et du Cambodge... Une délégation vietnamienne composant des représentants de l'Académie diplomatique, de l'Association de soutien aux familles des martyrs vietnamiens, de l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine…a participé à cet événement.

Le dialogue de cette année s’est concentré sur deux sujets principaux : évaluation d'une année d'établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis et publication du rapport de l'USIP sur la réconciliation Vietnam - États-Unis. En outre, dans le cadre du dialogue, ont également eu lieu les débats sur la coopération régionale entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge avec les États-Unis, la recherche des morts et disparus pendant la guerre du Vietnam, la diplomatie et échanges entre les peuples, le soutien des personnes handicapées et les survivants au Vietnam, au Laos et au Cambodge, l'exposition du patrimoine de guerre…

S'exprimant lors de l’événement, l'ambassadeur vietnamien aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a souligné la coopération très efficace entre le Vietnam et les États-Unis, non seulement pour surmonter les conséquences de la guerre, mais aussi pour promouvoir la coopération efficace dans tous les domaines depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique intégral. L'ambassadeur a remercié la partie américaine pour avoir partagé des documents pour aider à rechercher les restes des martyrs vietnamiens.

Le sénateur démocrate Chris Van Hollen, membre de la Commission des crédits du Sénat, a déclaré que la commission avait adopté un projet de loi prévoyant 73 millions d'USD pour aider le Vietnam, le Laos et le Cambodge dans le déminage. Il a affirmé son engagement à travailler avec ses collègues du Congrès américain pour soutenir des programmes visant à surmonter les conséquences de la guerre du Vietnam, tels que l'élimination des mines terrestres restantes, le soutien aux victimes de l'agent orange et aux enfants handicapés, la recherche des soldats des deux parties portés disparus pendant la guerre…, non seulement en aidant à panser les blessures du passé, mais également en coopérant avec les partenaires vietnamiens pour faire face aux défis communs présents et futurs.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire adjoint principal à la Défense pour les affaires de sécurité indo-pacifique, Jed Royal, a déclaré que la coopération en matière de défense et les intérêts de sécurité communs entre les États-Unis et le Vietnam s'étaient approfondis. Une partie importante de la coopération en matière de défense consiste à continuer à faire face aux conséquences de la guerre du Vietnam, notamment chercher les gens disparus au combat, les soldats américains et vietnamiens, éliminer les dioxines, démanteler les munitions non explosées, sensibiliser la population locale aux dangers des mines et des bombes restantes. À ce jour, environ 700.000 bombes et mines non explosées ont été retirées. Le Vietnam a aidé à identifier 700 soldats américains morts pendant la guerre et a soutenu le rapatriement des dépouilles.

Selon le Dr Andrew Wells-Dang, expert principal sur l'Asie du Sud-Est à l'USIP et co-auteur du rapport sur la réconciliation Vietnam - États-Unis, de nombreux événements auront lieu l'année prochaine entre les deux pays, comme le 50e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam, les 30 ans de normalisation des relations bilatérales.

L'USIP prévoit d'ouvrir une exposition sur les relations Vietnam - États-Unis d'avril à juillet 2025, mettant l'accent sur les réalisations dans la lutte contre les conséquences de la guerre telles que le déminage, l'aide aux victimes de l'agent orange... En outre, l'USIP organisera également des séminaires et des débats sur les relations Vietnam - États-Unis .

VNA/CVN