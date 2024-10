Quang Ngai : de nombreux efforts pour donner un toit aux plus démunis

Photo : VNA/CVN

Selon les résultats d'une enquête au début de la période 2022-2025, Quang Ngai compte 21.138 ménages pauvres et quasi pauvres. Depuis 2022, la province a soutenu la réparation et la construction de plus de 7.000 maisons pour ces ménages à partir du capital du Programme national cible de réduction durable de la pauvreté et du programme de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et du fonds de socialisation.

La localité tente d’achever l’éradiquer des maisons de fortune pour les remplacer par des logements décents d’ici 2025.

À la fin de 2023, Trà Bông était le district ayant le taux de ménages pauvres le plus élevé de Quang Ngai, avec près de 30%. Le président du Comité populaire du district, Trân Hoàng Vinh, a déclaré que des maisons en dur pour les ménages pauvres et les ménages quasi pauvres contribueraient grandement à l’objectif de réduction du taux des ménages pauvres à 20,19% d’ici la fin d’année.

Selon le Comité populaire provincial, actuellement environ 4.000 maisons ont reçu des capitaux des deux programmes cibles nationaux pour leur réparation en 2025. En outre, il y a près de 8.000 autres ont aussi besoin d'être réparées ou reconstruites.

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Quang Ngai, Trân Hoàng Tuân, a déclaré qu'en réponse au mouvement d’éradiquer les maisons de fortune dans tout le pays d'ici 2025, le Comité populaire provincial a conseillé au Comité permanent du Parti provincial de créer un comité directeur au niveau provincial en la matière. Les localités, districts et communes établiront également un comité directeur pour atteindre l’objectif fixé.

VNA/CVN