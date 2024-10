Ouverture de la 23e Rencontre d’amitié entre les jeunes Vietnam - Chine

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, A Dong, premier secrétaire du Secrétariat du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise a dit que cette Ligue était prête à coopérer avec l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, notamment pour concrétiser des perceptions communes auxquelles avaient parvenu les dirigeants du Vietnam et de la Chine.

Pour sa part, Bùi Quang Huy, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, président du Comité national de la jeunesse du Vietnam, a déclaré qu'à côté du bon développement des relations d’amitié entre les deux pays ; la coopération, la solidarité et l'amitié entre les organisations de la jeunesse des deux pays se renforcent de plus en plus, au profit des intérêts substantiels aux jeunes des deux pays.

À cette occasion, la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise et d'un accord-cadre sur le renforcement de la coopération économique transfrontalière sur le renforcement de la coopération économique transfrontalière entre l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam et le Centre international d'échange de jeunes de Chine. Les deux parties ont également annoncé l'organisation d'un programme d'échange de jeunes Chine - Vietnam à l'occasion de "l'Année des échanges humanistes Chine-Vietnam" en 2025.

Le même jour, la délégation de haut rang de Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, dirigée par Bùi Quang Huy, a rendu une visite de courtoisie aux dirigeants de la région autonome Zhuang du Guangxi.

À cette occasion, Bùi Quang Huy a proposé un certain nombre de contenus de coopération avec la région autonome Zhuang de la province du Guangxi. Il a demandé aux dirigeants de cette région de continuer à créer les conditions permettant à l'organisation de la jeunesse de cette région de se coordonner étroitement avec les quatre organisations provinciales de la jeunesse frontalières du Vietnam (Cao Bang, Ha Giang, Lang Son, Quang Ninh), organiser des activités d'échange de jeunes aux frontières des deux pays et élargir la coopération avec d'autres organisations de la jeunesse des provinces et des villes du Vietnam sans oublier la création des conditions permettant aux jeunes et aux étudiants vietnamiens de vivre et faire des études dans la province du Guangxi.

