Hanoï

Le Premier ministre vietnamien reçoit le commandant de la Police nationale sud-coréenne

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre vietnamien s'est réjoui de constater que les relations entre les deux pays avaient tourné une nouvelle page avec l'établissement d'un partenariat stratégique intégral en 2022.

Il a remercié la partie sud-coréenne pour son partage et son soutien au Vietnam afin de surmonter les conséquences de la tempête Yagi, ainsi que dans la précédente pandémie de COVID-19.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les deux parties continuent de renforcer la confiance politique via l'échange de délégations à tous les niveaux, de promouvoir la coopération entre les deux polices des deux pays. Cela contribuera ainsi à rendre les relations bilatérales de plus en plus étroites, approfondies, complètes et efficaces, notamment dans les domaines économique, commercial et de l'investissement, la coopération en matière de travail, la mise en œuvre continue des projets de coopération pour améliorer les capacités de la police vietnamienne, l’échange et l'entraide mutuelle lors les forums multilatéraux.

Le dirigeant vietnamien a également demandé aux deux parties de continuer à prêter attention, à protéger les droits légitimes et à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en République de Corée et les Sud-Coréens au Vietnam dans les temps à venir, en particulier pour les familles multiculturelles Vietnam - République de Corée.

Sécurité

Dans le même temps, il est recommandé que la police nationale de la République de Corée encourage la partie sud-coréenne à exempter les citoyens vietnamiens de visa sur la base de la coopération bilatérale, des similitudes historiques et culturelles entre les deux pays et les deux peuples.

Le commandant de la police nationale sud-coréenne a exprimé sa sympathie pour les difficultés et les pertes du pays et du peuple vietnamiens à cause du typhon Yagi, espérant que le rétablissement et la reconstruction après la tempête seraient rapides.

Cho Ji Ho a apprécié les efforts du Premier ministre vietnamien pour promouvoir les relations entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment la défense et la sécurité.

Il a également demandé que la partie vietnamienne, sous la direction du Premier ministre, crée un environnement sûr et favorable pour les citoyens et les entreprises sud-coréens au Vietnam. La partie sud-coréenne s'engage à assurer la sécurité des touristes et des Vietnamiens en République de Corée.

VNA/CVN